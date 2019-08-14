Политика

Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянамВечерний курьер 01:52

Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
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Украинского журналиста расстроило хорошее отношение грузин к россиянам

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал условие, при котором Советский Союз можно было бы сохранить.
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Московские власти предложили организаторам акции 25 августа провести митинг на проспекте Академика Сахарова без шествия по бульварам.
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Ипотечный долг в США достиг исторического максимума, побив рекорд времен мирового финансового кризиса 2008 года.
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Посольство США на Украине выразило солидарность с позицией Киева по поводу поездки российского президента Владимира Путина в Крым.
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