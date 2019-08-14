Политика

Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянамВечерний курьер 01:52

Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
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Украинского журналиста расстроило хорошее отношение грузин к россиянам

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Life.ruвчера в 20:35

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ФАН04:44
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Студия Universal Pictures опубликовала трейлер романтической комедии «Прошлое рождество», главную роль в которой исполнила Эмилия Кларк.
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Киев не оставляет попыток организовать блокаду Крыма во всевозможных сферах – так украинское государственное учреждение "Госгидрография", занимающееся безопасностью судоходства в морском регионе и на внутренних водных путях, предложило создать режимный район вокруг российского полуострова с целью воспрепятствования подхода судов к его берегам.
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Политика

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литве сложно на высоком политическом уровне иметь контакты с Россией, но это не отменяет необходимости сотрудничества в сферах экономики и культуры.
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«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Джорданом Кароном, сообщает официальный сайт клуба.
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Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
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Мать избитой ингушской девочки хочет вернуть ребёнка

Биологическая мать избитой в Ингушетии семилетней девочки хочет вернуть себе ребёнка.
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Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
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Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
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Рекомендации запретить эксплуатацию старых машин, направленные думским комитетом по промышленности в профильные министерства, не касаются личного транспорта, заявила автор письма, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Альфия Когогина.
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Адвокаты бывшей жены полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова Дарьи утверждают, что бывший муж выводил средства из семейного бюджета на подконтрольные ему счета, сообщает "РЕН ТВ".
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В Москве проходят обыски по делу о хищении средств у группы компаний «1520», которая является крупнейшим подрядчиком РЖД.
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Певица раскрыла свои секреты красоты Сегодня в Сети горячо обсуждают новые фотографии на личной странице "Инстаграма" Любови Успенской.
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