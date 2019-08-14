Политика
Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянамВечерний курьер 01:52
Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
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Украинского журналиста возмутило слишком хорошее отношение грузин к русским
Московский Комсомолецвчера в 20:48
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Политика
Киев раскрыл план на случай остановки транзита российского газа
Ранее секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заверил, что у Киева существует «план Б» на случай, если ему не удастся договориться с Москвой о продолжении транзита газа через территорию республики после 2019 года.
Обновлено в 07:43
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
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«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено вчера в 15:09
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
Обновлено в 07:35
Политика
Американский посол назвал домыслами размещение ракет в Европе
Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявляли о возможном размещении в Азиатско-Тихоокеанском регионе своих ракет после выхода из ДРСМД.
Обновлено в 06:04
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено вчера в 07:50
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В российских школах могут ввести факультатив по киберспорту
В школах России могут организовать факультативные занятия по киберспорту.
Обновлено в 02:06
Гаджеты
В США запретили провозить в самолетах некоторые ноутбуки MacBook Pro
Авиационные власти США объявили о запрете на провоз некоторых ноутбуков MacBook Pro, выпущенных в 2015-2017 годах.
Обновлено в 03:15
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Технологии
Mail.ru Group ведет переговоры с Huawei о предустановке российского ПО
Mail.ru Group и Huawei ведут переговоры о предустановке программного обеспечения российского холдинга на смартфоны китайской компании, сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.
Обновлено в 07:31
Экономика
Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеров
Всего общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.
Обновлено в 01:09
Экономика
ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа»
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Политика
Украина передала Нидерландам уголовное дело по крушению МН17
Служба безопасности Украины передала Нидерландам, возглавляющим Совместную следственную группу, материалы уголовного дела по крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие
Ракетоносцы РФ разместили в 20 минутах полета от США
Продолжительность полета составила более восьми часов, Ту-160 преодолели свыше шести тысяч километров, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.
Обновлено в 07:40
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Наука
Благодаря эволюции гаички принюхиваются к половым партнерам
Благодаря реальной эволюции гаички стали принюхиваться к половым партнерам, сообщает информационно-новостное издание nplus1.ru.
Обновлено в 04:28
Футбол
Василий Конов: «„Матч ТВ“ рассматривает возможность подачи иска из-за несоблюдения „Порту“ договора»
Журналист Василий Конов рассказал, что «Матч ТВ» может подать в суд на «Порту» из-за срыва трансляции матча Лиги чемпионов с «Краснодаром».
Обновлено в 05:17
Политика
Песков: Пожарные в Сибири работают до «седьмого пота»
Обновлено в 08:00
Космос
На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект
На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено 12 августа в 12:20
Политика
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.
Обновлено в 07:51
Происшествия
ТАСС назвал сроки ремонта подводного аппарата «Лошарик»
Обновлено в 03:14
Путешествия
МИД предложил упростить получение туристами российской визы
МИД РФ предложил разрешать иностранным туристам оформлять российские визы по брони гостиницы без подтверждения туроператора.
Обновлено в 05:11
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфонах
В России водители, оформившие ОСАГО в электронном виде, смогут предъявлять документ сотруднику ГИБДД на экране гаджета, а также в распечатанном виде.
Обновлено в 01:35
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Футбол
Нападающий «Севильи» Бен-Йеддер перешёл в «Монако»
Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер стал игроком «Монако». Об этом 14 августа сообщается на сайте монегасков.
Обновлено в 05:14
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Общество
Рождаемость в России резко упала
По данным Росстата, в первом полугодии 2019 года рождаемость в стране составила 9,9 новорожденных на 1 тысячу человек.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16