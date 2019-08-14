Политика

Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянамВечерний курьер 01:52

Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
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Украинского журналиста расстроило хорошее отношение грузин к россиянам

URA.Ru01:52

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Журавко предложил изолировать от общества журналиста с Украины из-за жалобы на грузин

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Украинского журналиста возмутило хорошее отношение грузин к русским

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Украинского журналиста возмутило слишком хорошее отношение грузин к русским

Московский Комсомолецвчера в 20:48

Журналист с Украины пожаловался на хорошее отношение к россиянам в Грузии

Life.ruвчера в 20:35

Украинского журналиста возмутило хорошее отношение грузин к русским

Известия03:54
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Политика

С вокзала Донецка впервые за пять лет отправятся поезда

Движение поездов с вокзала Донецка прекратилось летом 2014 года в результате боевых действий на территории.
Обновлено в 12:50
Авто

В Совфеде сочли жесткой идею запретить эксплуатацию старых автомобилей

Инициатива комитета Госдумы по экономической политике и промышленности о запрете использования старых автомобилей является излишне жесткой мерой.
Обновлено в 13:26
Политика

Представитель РФ ответил на слова постпреда Британии в ООН о Крыме

Исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский ответил на заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс о том, что в российском Крыму граждане Украины якобы не имеют доступа к базовым социальным услугам.
Обновлено в 13:20
Футбол

Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»

Киевское «Динамо» отправило в отставку главного тренера Александра Хацкевича. Об этом 14 августа сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 07:57
Футбол

«Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи

Директор "Порту" по вопросам коммуникации Франсишку Мораес высказался о заявлении российского телеканала "Матч ТВ" по поводу отмены показа ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром".
Обновлено в 09:35
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено вчера в 07:50
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«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Общество

Суд поделил имущество Глушакова и его бывшей супруги

Никулинский суд Москвы вынес решение по делу о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его экс-супруги Дарьи, сообщила журналистам сама Дарья Глушакова.
Обновлено в 13:06
Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Энергетика

В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа

Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года, ранее Наимский заявлял, что Варшава не будет продлевать его.
Обновлено в 12:58
Политика

Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Медведь разрыл могилу и утащил покойника в Хабаровском крае

В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил тело умершего. Инцидент случился на городском кладбище в Комсомольске-на-Амуре.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Женщина бросила дочь в кафе с запиской

Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Космос

Ученые: Климат у поверхности Земли влияет на космическую погоду

Обновлено в 07:10
Политика

Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле

Обновлено в 14:04
Армия и оружие

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС

На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Экономика

На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии

Последний раз инверсия доходностей двухлетних и десятилетних гособлигаций США наблюдалась в 2006–2007 годах.
Обновлено в 07:51
Игры

Опубликованы стоп-кадры из будущего трейлера Need For Speed Heat

В сеть выложили новые изображения, имеющие отношение к предстоящему автосимулятору Need For Speed Heat.
Обновлено в 01:22
Политика

Орешкин оценил выход США из ВТО

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) не станет для нее фатальным.
Обновлено в 13:37
Финансы

Ипотечный долг США превысил рекорд времен мирового кризиса 2008 года

Ипотечный долг в США достиг исторического максимума, побив рекорд времен мирового финансового кризиса 2008 года.
Обновлено в 08:05
Футбол

Чалов тренируется в общей группе, несмотря на перелом носа

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов провёл тренировку в общей группе, несмотря на перелом носа. Об этом 14 августа сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Басилашвили раскритиковал Бузову, назвавшую себя «блокадницей»

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Тренер «Спартака» Кононов: Соболезнуем родным погибшего фаната

Выражаем искренние соболезнования его родным и друзьям, - сказал Кононов.
Обновлено в 11:27
Общество

Около 40% молодежи в России считают себя неверующими, выяснил опрос

Приблизительно 37% молодежи в России возрастом от 18 до 24 лет считают себя неверующими.
Обновлено в 13:55
Космос

Тульские пряники отправят в космос

Партия пряников была отправлена в Москву для подготовки и последующей отправки специальным бортом на космодром Байконур.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Авто

АвтоВАЗ разрабатывал обновленную Lada Niva более 10 лет назад

За свой жизненный цикл Lada Niva пережила несколько частичных модернизаций, наиболее значительная из которых состоялась в 1993 году.
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Британка едва не лишилась зрения, сварив яйца по рецепту из интернета

Обновлено в 11:40
Кино

Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби»

Кинокомпания Disney снимет ремейк мультфильма "Бэмби". Об этом сообщает We Got This Covered.
Обновлено в 05:15
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