Политика
Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянамВечерний курьер 01:52
Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
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Украинского журналиста возмутило слишком хорошее отношение грузин к русским
Московский Комсомолецвчера в 20:48
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