Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу. Матч в Одессе завершился со счетом 2:1 в пользу "бело-синих".

Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины

Гаджеты Экс-сотрудник Nokia назвал причины провала Windows Phone Бывший инженер Nokia, являвшийся участником проекта разработки смартфонов Windows Phone, выделил четыре причины провала устройств на этой ОС.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Происшествия У больницы Навального задержали около десяти человек «ОВД-Инфо» сообщает, что, по состоянию на 23:42, задержали 12 человек. Навального увезли на скорой в больницу утром 28 июля.

Автоспорт Льюис Хэмилтон: Я рад за «Торпеду», или как его там зовут Действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон отметил третье место российского гонщика Даниила Квята на Гран При Германии.

Армия и оружие Путин принял главный военно-морской парад в Петербурге Президент Владимир Путин принял главный военно-морской парад, который прошел в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ).

Футбол «Алания» выбила «Анжи» из Кубка России Владикавказская «Алания» в матче 1/128 финала Кубка России обыграла махачкалинский «Анжи» со счётом 1:0. Встреча состоялась во Владикавказе на стадионе «Спартак».

Происшествия Три человека погибли в результате стрельбы во Франции В результате стрельбы в департаменте Вар на юго-востоке Франции погибли три человека, один получил ранения.

Общество Психологи назвали лучший день для выхода на работу после отпуска «До выхода на работу желательно два-три дня провести дома, прийти в себя, побыть в привычной обстановке», — отметили психологи.

Происшествия Подросток побаловался вейпом и впал в кому В США подросток едва не умер после использования вейпа.

Происшествия Кандидат в вице-президенты Афганистана пострадал при взрыве в Кабуле Не менее двух человек погибли и 25 пострадали при взрыве в офисе политического движения Green Trend в столице Афганистана Кабуле.

Политика Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государства Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек.

Политика Соловьев объяснил Макфолу ситуацию с выборами в Москве Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на недовольство бывшего посла США в России Майкла Макфола ситуацией с выборами в Мосгордуму, к участию в которых не были допущены кандидаты с «мертвыми душами» в подписных листах.

Политика Зеленский потребовал уволить генерала полиции за превышение полномочий Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения главы Национальной полиции Днепропетровской области генерала Виталия Глуховери, о чем написал на своей странице в Facebook.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Общество Проглатывающий обезьяну целиком варан попал на видео В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен варан, проглатывающий обезьяну целиком.

Общество Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.

Экономика В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.

Армия и оружие Случилось то, что при Порошенко было невозможным Официальные представители Киева, пожалуй, впервые не в Минске пожали руки представителям ЛНР. Событие для Украины из ряда вон выходящее.

Происшествия Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.

Происшествия ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку» Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.