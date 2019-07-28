Футбол

Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок УкраиныРИА Новости 16:09

Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу. Матч в Одессе завершился со счетом 2:1 в пользу "бело-синих".
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«Динамо» — «Шахтер» — 2:1. Видеообзор матча за Суперкубок Украины

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«Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины

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Суперкубок Украины. Киевское «Динамо» вырвало победу у «Шахтера»

Sports.ru06:43
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