Футбол
Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионовВести.Ru 15:38
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион «Олимпийский»
Виталий Буяльский
|6′
|9′
Перси Тау
|38′
Симон Дели
Александр Андриевский
Карлос де Пена
|46′
Владимир Шепелев
|50′
|52′
Деннис Бонавентуре
Крепен Диатта
Виталий Миколенко
|55′
Тамаш Кадар
|57′
Микита Бурда
|60′
Беньямин Вербич
Артем Беседин
|68′
|79′
Давид Окереке
|81′
Давид Окереке
Лоис Опенда
Микита Бурда
|82′
Владимир Шепелев
Фран Соль
|83′
|84′
Перси Тау
|86′
Ханс Ванакен
|88′
Руд Вормер
Брэндон Мехеле
|90′+3′
|90′+5′
Лоис Опенда
|90′+6′
Лоис Опенда
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑3‑3
71
Бойко
94
Кендзера
26
Бурда
44
Кадар
16
Миколенко
29
Буяльский
9
Соль
14
де Пена
41
Беседин
22
Родригес
15
Цыганков
88
Миньоле
77
Мата
44
Мехеле
17
Дели
2
Соболь
25
Вормер
26
Ритс
20
Ванакен
35
Тау
80
Опенда
11
Диатта
Брюгге
Расстановка 4‑3‑3
В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге". Встреча завершилась вничью 3:3. В следующий раунд вышел клуб из Бельгии, победивший в первой встрече. В первой встрече победу со счетом 1:0 одержал "Брюгге".
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