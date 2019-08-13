Футбол
Киевское «Динамо» не прошло «Брюгге» в Лиге чемпионовBookmaker-ratings.ru 17:28
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион «Олимпийский»
Виталий Буяльский
|6′
|9′
Перси Тау
|38′
Симон Дели
Александр Андриевский
Карлос де Пена
|46′
Владимир Шепелев
|50′
|52′
Деннис Бонавентуре
Крепен Диатта
Виталий Миколенко
|55′
Тамаш Кадар
|57′
Микита Бурда
|60′
Беньямин Вербич
Артем Беседин
|68′
|79′
Давид Окереке
|81′
Давид Окереке
Лоис Опенда
Микита Бурда
|82′
Владимир Шепелев
Фран Соль
|83′
|84′
Перси Тау
|86′
Ханс Ванакен
|88′
Руд Вормер
Брэндон Мехеле
|90′+3′
|90′+5′
Лоис Опенда
|90′+6′
Лоис Опенда
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑3‑3
71
Бойко
94
Кендзера
26
Бурда
44
Кадар
16
Миколенко
29
Буяльский
9
Соль
14
де Пена
41
Беседин
22
Родригес
15
Цыганков
88
Миньоле
77
Мата
44
Мехеле
17
Дели
2
Соболь
25
Вормер
26
Ритс
20
Ванакен
35
Тау
80
Опенда
11
Диатта
Брюгге
Расстановка 4‑3‑3
«Динамо» выбыло из квалификации Лиги чемпионов. Первый матч "Брюгге" выиграл на своем поле со счетом 1:0. В раунде плей-офф бельгийский клуб сразится с победителем пары "Базель" (Швейцария) — ЛАСК (Австрия).
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