«Динамо» выбыло из квалификации Лиги чемпионов. Первый матч "Брюгге" выиграл на своем поле со счетом 1:0. В раунде плей-офф бельгийский клуб сразится с победителем пары "Базель" (Швейцария) — ЛАСК (Австрия).

Киевское «Динамо» не прошло «Брюгге» в Лиге чемпионов

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