Футбол

Киевское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионовЧемпионат 15:27

Динамо (Киев) — Брюгге
3 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион «Олимпийский»
Виталий Буяльский
6′
9′
Перси Тау
38′
Симон Дели
Александр Андриевский
Карлос де Пена
46′
Владимир Шепелев
50′
52′
Деннис Бонавентуре
Крепен Диатта
Виталий Миколенко
55′
Тамаш Кадар
57′
Микита Бурда
60′
Беньямин Вербич
Артем Беседин
68′
79′
Давид Окереке
81′
Давид Окереке
Лоис Опенда
Микита Бурда
82′
Владимир Шепелев
Фран Соль
83′
84′
Перси Тау
86′
Ханс Ванакен
88′
Руд Вормер
Брэндон Мехеле
90′+3′
90′+5′
Лоис Опенда
90′+6′
Лоис Опенда
Прозвучал финальный свисток в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Брюгге». Встреча состоялась в столице Украины на НСК "Олимпийский" и завершилась со счётом 3:3.
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