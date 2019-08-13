Прозвучал финальный свисток в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Брюгге». Встреча состоялась в столице Украины на НСК "Олимпийский" и завершилась со счётом 3:3.

Наука Японские ученые научились тормозить сперматозоиды с Х-хромосомой Японские ученые придумали простой способ замедления сперматозоидов с Х-хромосомой путем избирательной активации рецепторов из семейства TLR.

Общество «Аэрофлот» изменит правила доступа в бизнес-залы аэропортов «Аэрофлот» с 15 августа меняет правила доступа участников золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП на Кубани В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Политика Украина заявила, что имела право перекрывать подачу воды в Крым Накануне, 12 августа, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что власти Украины грубо нарушили не только международное гуманитарное право и право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек, когда перекрыли подачу воды в Крым.

Футбол В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком» Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала видеозапись, на которой президент клуба Магомед Даудов после завершения игры пятого тура чемпионата России со «Спартаком» держит за руку главного арбитра встречи Алексея Сухого.

Авто Bosch сделает приборную панель автомобилей трехмерной Bosch не занимается производством автомобилей, поэтому сроки появление 3D-приборных панелей в новых моделях зависят он автопроизводителей, с которыми она сотрудничает.

Происшествия В аэропорту Гонконга начались столкновения протестующих с полицией В аэропорту Гонконга, заблокированном протестующими, начались столкновения с полицией, 13 августа передает агентство Reuters.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Общество Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва» Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Доренко ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".

Наука Названы продукты, защищающие курильщиков от рака Чтобы защитить свой организм от рака, курящим людям следует в обязательном порядке ввести в свой рацион ряд продуктов.

Политика На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма Создание режимного морского района вокруг Крыма, уверен Щипцов, позволит «минимизировать риски» для украинских моряков и «снять с Украины ответственность за любые аварийные события».

Энергетика Мировые цены на нефть вновь снижаются в ходе торгов Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 13 августа, снижаются.

Авто Техасские тюнеры добавят в спорткар Toyota Supra ручную трансмиссию Отмечается, что тюнеры уже работают над ручой трансмиссией для новой Supra, которая будет позаимствована, как и сама силовая установка, у BMW.

Шоу-бизнес Певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах Актер и модель Джош Клосс, сыгравший главную роль в клипе Кэти Перри "Teenage Dream" (2010), обвинил артистку в сексуальном домогательстве.

Хоккей ХК «Северсталь» обыграл сборную Кубка губернатора Челябинской области Хоккеисты череповецкой "Северстали" обыграли в овертайме сборную Кубка губернатора Челябинской области и заняли третье место на предсезонном турнире в Челябинске.

Шоу-бизнес Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками Ранее Бузова разместила в инстаграме видео, на котором она облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с блокадниками.

Авто Ателье Novitec показало свою версию Ferrari 488 Pista Специалисты тюнинг-компании Novitec смогли форсировать мощность мотора итальянского суперкара до 781 л.с. Одной из главных целей тюнеров из Novitec стало практически незаметное преобразование внешности и без того спортивного и стильного суперкара Ferrari 488 Pista, поэтому дизайнерские «обновки» сразу и не бросаются в глаза.

Происшествия Протестующих защитили на примере болельщиков Выражая «серьезную озабоченность» материалами доследственной проверки СКР, на основе которых было принято решение о возбуждении уголовного дела, господин Федотов сообщает, что члены совета, ведшие мониторинг 27 июля, «не обнаружили следов погромов, поджогов, уничтожения имущества, применения участниками публичного мероприятия оружия».

Здоровье Как выбрать вареную колбасу — рекомендации эксперта Эксперт по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко в интервью 5-tv.ru рассказала о составе вареной колбасы.

Общество Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.