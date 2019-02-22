Футбол

Киевское «Динамо» выбило «Олимпиакос» из розыгрыша Лиги ЕвропыREGNUM 16:56

Динамо (Киев) — Олимпиакос
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала, сегодня
Стадион «Олимпийский»
22′
Папе Абу Сиссе
Беньямин Вербич
22′
Томаш Кендзера
24′
Фран Соль
32′
45′
Даниэл Поденсе
46′
Жил Диаш
Гиоргос Масурас
65′
Андреас Бухалакис
Бибрас Натхо
65′
Костас Фортунис
Мигель Анхель Герреро
66′
Мигель Анхель Герреро
Николай Шапаренко
Денис Гармаш
76′
Владимир Шепелев
79′
84′
Василис Торосидис
Фран Соль
Назарий Русин
90′+2′
Беньямин Вербич
Евгений Смирный
90′+2′
21 февраля между коллективами «Динамо» (Киев) и «Олимпиакос» на стадионе «НСК Олимпийский» был разыгран второй матч 1/16 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой хозяев.
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