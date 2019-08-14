Футбол

Киевское «Динамо» уволило Хацкевича с поста главного тренераSport24.ru 07:05

Динамо (Киев) — Брюгге
3 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Олимпийский»
Виталий Буяльский
6′
9′
Перси Тау
38′
Симон Дели
Александр Андриевский
Карлос де Пена
46′
Владимир Шепелев
50′
52′
Деннис Бонавентуре
Крепен Диатта
Виталий Миколенко
55′
Тамаш Кадар
57′
Микита Бурда
60′
Беньямин Вербич
Артем Беседин
68′
79′
Давид Окереке
81′
Давид Окереке
Лоис Опенда
Микита Бурда
82′
Владимир Шепелев
Фран Соль
83′
84′
Перси Тау
86′
Ханс Ванакен
88′
Руд Вормер
Брэндон Мехеле
90′+3′
90′+5′
Лоис Опенда
90′+6′
Лоис Опенда
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского «Динамо», сообщает пресс-служба киевлян. Вместе с белорусским специалистом уволен весь тренерский штаб первой команды. Имя нового тренера будет объявлено позже.
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