Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Олимпиакосом» в матче ЛЕРИА Новости 15:00

Футболисты киевского "Динамо" в гостях сыграли вничью с греческим "Олимпиакосом" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Пирее в четверг, завершилась вничью со счетом 2:2. В составе хозяев голами отметились Ахмед Хассан (на 9-й минуте) и Жил Диаш (40).

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Олимпиакосом» в матче ЛЕ

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