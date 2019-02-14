Футбол

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Олимпиакосом» в матче ЛЕРИА Новости 15:00

Олимпиакос — Динамо (Киев)
2 – 2
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала, сегодня
Стадион Караискакис
Ахмед Хассан Магуб
9′
28′
Виталий Буяльский
Мохамед Камара
32′
Жил Диаш
40′
Даниэл Поденсе
58′
Костас Фортунис
Бибрас Натхо
69′
74′
Беньямин Вербич
Даниэл Поденсе
Лазарос Христодулопулос
81′
82′
Николай Шапаренко
Денис Гармаш
83′
Фран Соль
Назарий Русин
Жил Диаш
Giorgos Masouras
86′
90′
Беньямин Вербич
90′+2′
Томаш Кендзера
Футболисты киевского "Динамо" в гостях сыграли вничью с греческим "Олимпиакосом" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Пирее в четверг, завершилась вничью со счетом 2:2. В составе хозяев голами отметились Ахмед Хассан (на 9-й минуте) и Жил Диаш (40).
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