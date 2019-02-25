Футбол

Киевское «Динамо» разгромило «Зарю», «Шахтер» обыграл «Александрию»LiveSport.ru 14:44

В рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" на своем поле разгромило луганскую "Зарю" — 5:0. По дублю оформили Николай Шапаренко (34 и 45 минуты) и Беньямин Вербич (38 и 53), еще один точный удар нанес Франсиско Соль (73).
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Киевское «Динамо» разгромило «Зарю», «Шахтер» обыграл «Александрию»

Sport24.ru14:54

Киевское «Динамо» разгромило луганскую «Зарю» в матче чемпионата Украины

РИА Новости13:41

Киевское «Динамо» забило 5 безответных мячей «Заре», «Шахтер» обыграл «Александрию»

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Киевское «Динамо» разгромило «Зарю», «Шахтёр» обыграл «Александрию»

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Киевское «Динамо» забило пять мячей «Заре»

Евро-футбол.ру13:33

Киевское «Динамо» разгромило «Зарю», «Шахтер» обыграл «Александрию»

LiveSport.ru14:44
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 17:41, Ашберн
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Супруга Малашенко прокомментировала его смерть

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Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом погибли два человека под Кемерово.
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В Канаде произошло массовое ДТП с участием 70 автомобилей

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Речь идет о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
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Умер вокалист группы Talk Talk Марк Холлис

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Юрист рассказал, как Рынска может лишить экс-жену Малашенко наследства

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Обновлено в 12:50
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Шипулин собирается кинуть вызов Губерниеву

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«Флорида» обменяла Богдана Киселевича в «Виннипег»

В «Виннипег» перешёл российский защитник Богдан Киселевич, взамен «Флорида» получит право выбора в седьмом раунде драфта.
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«Кононову нужно время — чудес не бывает»

В интервью «Известиям» Леонид Федун прокомментировал итоги прошедшей внеочередной конференции РФС, оценил перспективы Александра Дюкова на посту президента союза, а также выразил доверие главному тренеру «Спартака» Олегу Кононову.
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Группа Лимы призвала партнеров Венесуэлы помочь с выборами в стране

Группа Лимы обратилась к странам-партнерам Венесуэлы для того, чтобы оказать помощь в проведении на территории страны свободных выборов.
Обновлено в 17:17
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Певица Татьяна Буланова подала в суд на Владислава Радимова

Стало известно, что известная певица обратилась в судебный участок №11 Василеостровского района Санкт-Петербурга по вопросу взыскания алиментов с бывшего супруга на содержание общего сына 2007 года рождения.
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Происшествия

Призвавший «вырезать русских» журналист арестован в Казахстане

Обновлено в 17:20
Происшествия

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Шкотовский районный суд в Приморском крае не стал отправлять под домашний арест мужчину, который окунул головой в унитаз школьного хулигана.
Обновлено в 04:56
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Дэнис дисквалифицирован за драку с Нурмагомедовым

Обновлено в 14:42
Армия и оружие

Новейший украинский военный вездеход сломался по пути на учения

Самоходное шасси КрАЗ-7634НЕ сломалось по дороге на полигон, расположенный в Херсонской области, сообщает "Главред".
Обновлено в 07:54
Спорт

Биатлонистка Маргарита Васильева не сдала три теста на допинг

Обновлено в 13:35
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В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира

Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольга Ермолина сказала, что состав заявки на чемпионат мира может быть изменен, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 04:36
Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения в 68% клиник пластической хирургии

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Обновлено в 05:24
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Нурмагомедов резко раскритиковал спектакль с откровенной сценой

Обновлено в 12:43
Экономика

Российские пенсионеры получат доплаты

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Обновлено в 09:26
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Националиста Дацика выпустили на свободу

Известный националист и боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан выйдет на свободу.
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Общество

Внук генерала Карбышева обратился в СК из-за шутки Comedy Woman о деде

Внук генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева, который носит имя и фамилию деда, обратился в Следственный комитет с просьбой проверить шутку участницы Comedy Woman об убитом в концентрационном лагере Герое Советского Союза.
Обновлено в 10:13
Экономика

Путин поручил изменить схему налогообложения при продаже жилья

До 2016 года минимальный срок владения любой недвижимостью, после которого разрешалось не платить налог с продажи, составлял три года.
Обновлено в 08:26
Политика

Бывшая сотрудница Трампа подала на него в суд из-за поцелуя

Бывшая сотрудница президента США Дональда Трампа Альва Джонсон подала на главу государства в суд из-за того, что он поцеловал ее в августе 2016-го без ее согласия, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на саму Джонсон и копию ее искового заявления.
Обновлено в 10:30
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