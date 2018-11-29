Астана Столица Казахстана

Столица Республики Казахстан с 10 июня 1998 года. Акмолинск получил статус города 26 сентября 1862 года. Население Астаны по состоянию на 1 сентября 2018 года составляет 1 056 742 человек, что является вторым показателем в Казахстане после Алма-Аты. Статус города-миллионера достиг в июне 2017 года, когда население составило 1 002 874 жителя. Астана расположена на севере страны. Административно город разделён на 4 района.