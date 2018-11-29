Футбол

Киевское «Динамо» победило «Астану» и вышло в плей-офф Лиги Европы
РИА Новости
12:59

Астана — Динамо (Киев)
0 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
29′
Беньямин Вербич
Евгений Постников
32′
Ришард
Серикжан Мужиков
58′
Жуниор Кабананга
Рангело Янга
62′
64′
Николай Шапаренко
Денис Гармаш
Бактиер Зайнутдинов
Дмитрий Шомко
75′
76′
Беньямин Вербич
Сергей Сидорчук
84′
Виктор Цыганков
Николай Морозюк
Ласло Кляйнхайслер
87′
90′
Че-Че
90′+3′
Денис Гармаш
Киевское "Динамо" одержало победу над "Астаной" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы и пробилось в плей-офф турнира. Встреча группы K, состоявшаяся в Астане, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых единственный гол забил Беньямин Вербич (29-я минута).
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