Футбол
Киевское «Динамо» переиграло «Шахтер» в матче за Суперкубок УкраиныМосковский Комсомолец вчера в 17:11
Футболисты киевского "Динамо" одержали волевую победу над "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины. Матч, проходивший в Одессе, завершился со счетом 2:1. В первом тайме "горняки" вышли вперед, точным ударом отличился бразилец Алан Патрик.
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