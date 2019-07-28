Футболисты киевского "Динамо" одержали волевую победу над "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины. Матч, проходивший в Одессе, завершился со счетом 2:1. В первом тайме "горняки" вышли вперед, точным ударом отличился бразилец Алан Патрик.

Киевское «Динамо» переиграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины

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