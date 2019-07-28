Футбол
Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины, победив «Шахтёр»REGNUM 00:16
Киевское «Динамо» одержало победу над «Шахтёром» в матче за Суперкубок Украины. Встреча прошла в Одессе и завершилась со счётом 2:1. Футболисты «Шахтёра» открыли счёт в конце первого тайма.
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