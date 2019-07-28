Футбол
«Динамо» обыграло «Шахтер» в Суперкубке УкраиныBookmaker-ratings.ru 16:11
Определился победитель Суперкубка Украины. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в Суперкубке Украины, который проходил в Одессе. Киевляне уступали в счете по ходу матча, однако сумели забить два мяча – матч завершился со счетом 2:1.
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