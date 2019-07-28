Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу. Матч в Одессе завершился со счетом 2:1 в пользу "бело-синих".

Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины

Общество В Приамурье запретили продажу алкоголя на время паводка Ранее сообщалось, что из-за нового паводка режим ЧС объявлен в Приамурье.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.

Происшествия СМИ сообщили о стрельбе на фестивале в Калифорнии В штате Калифорния на фестивале Gilroy Garlic произошла стрельба, сообщает BNO News со ссылкой на местных чиновников и очевидцев.

Происшествия Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Происшествия ФБР объявило награду за помощь в поимке «розовой бандитки» Десять тысяч долларов обещает заплатить Федеральное бюро расследований США (ФБР) тому, кто предоставит информацию о "розовой бандитке", ограбившей за последние восемь дней уже четыре банка на восточном побережье Соединенных Штатов.

Происшествия Экс-сотрудник администрации президента РФ получил 4,5 года колонии В результате бывший сотрудник администрации президента получил 4,5 года колонии общего режима, кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей.

Технологии Людям предложили записывать секс «на будущее» Компания VR Bangers заявила о запуске программы, которая позволит людям записать секс со своим партнером в виртуальной реальности для хранения на будущее.

Футбол ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче РПЛ Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле переиграл столичный «Локомотив» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Политика Федор Кургузкин стал и.о. главы Читинского района Кургузкин стал и.о. главы района. Его представят на оперативном заседании правительства.

Происшествия Более тысячи человек эвакуировали в Иркутской области В Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках были эвакуированы более тысячи человек.

Здоровье В Индии родился ребенок-русалка По словам врачей, роды проходили нормально, однако, когда ребенок появился на свет, медики были шокированы: малыш родился со сросшимися ногами и был очень слаб.

Происшествия Жертвами атаки на похоронную процессию в Нигерии стали 65 человек Боевики радикальной нигерийской исламистской организации «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали похоронную процессию в северо-восточном штате Борно, в результате чего погибли 65 мирных жителей, сообщает 27 июля Al Jazeera.

Происшествия В Кузбассе целый день искали пропавшего в лесу трехлетнего мальчика Были организованы поисковые работы: правоохранители и добровольцы прочесывали лес. В итоге, малыша удалось отыскать.

Армия и оружие Севастополь отметил День ВМФ под флагом линкора адмирала Нахимова Нет семьи в Севастополе, которая не была бы связана с морем. Именно поэтому тысячи горожан сегодня в центре.

Происшествия В Приморье мужчина умер в центре реабилитации, не имевшем медлицензии Следователи возбудили уголовное дело после смерти мужчины с алкогольной зависимостью в центре реабилитационной помощи "Рассвет", у которого не было медицинской лицензии, сообщает региональное СУСК РФ.

Авто Парк люксовых авто насчитывает почти 275 тысяч машин На начало текущего года в России числится 274 762 люксовых авто и спорткаров (сегмент F+S).

Политика Интервью с Путиным номинировали на премию «Эмми» Прошлогоднее интервью американского журналиста Fox News Криса Уоллеса с российским лидером Владимиром Путиным выдвинули на получение награды премии "Эмми".

Общество Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту Большинство российских граждан не собираются оформлять электронные паспорта, поскольку не доверяют им, считая ненадежными.

Армия и оружие Военные приняли участие в борьбе с паводком в Амурской области Военнослужащие Восточного военного округа приняли участие в ликвидации последствий паводка в Амурской области на реке Зея.

Политика Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.

Здоровье Взятки, боль и унижение: истории женщин, рожавших в России В России все больше говорят о теме репродуктивного насилия: нарушениях и агрессии со стороны персонала роддомов по отношению к пациенткам.

Происшествия В Госдуме предложили смягчить наказание за оставление места ДТП Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект об альтернативном наказании для водителей, оставивших место дорожной аварии, сообщили ТАСС в пресс-службе одного из авторов документа, главы комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Армия и оружие Тренировки участниц учений АСЕАН пройдут в сентябре в Таиланде Совместная тренировка многонациональных пунктов управления с участием представителей Восточного военного округа пройдет в сентябре в Таиланде, она станет этапом подготовки к учениям стран АСЕАН в Китае в ноябре этого года, сообщает пресс-служба округа в понедельник.