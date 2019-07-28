Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок УкраиныРИА Новости вчера в 16:09
Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу. Матч в Одессе завершился со счетом 2:1 в пользу "бело-синих".
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