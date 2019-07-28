Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок УкраиныРИА Новости 16:09
Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу. Матч в Одессе завершился со счетом 2:1 в пользу "бело-синих".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:56, Вашингтон
Общество
Названа дата начала продаж арбузов в Москве
Обновлено в 17:51
Происшествия
Узник Еревана: защита Кочаряна намерена добиться его оправдания в ЕСПЧ
По словам собеседников «Известий», хотя с правовой точки зрения для снятия обвинений с Кочаряна есть все основания, «народ хочет зрелища» и новые власти страны готовы его предоставить.
Обновлено в 17:01
Футбол
«Халл Сити» хочет от «Ньюкасла» 25 млн евро за Боуэна
Полузащитником "Халл Сити" Джарродом Боуэном заинтересовался "Ньюкасл", информирует Sky Sports.
Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие
В Петербурге начался Главный военно-морской парад
В акватории Невы и на Кронштадтском рейде начался Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ.
Обновлено в 04:17
Общество
Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас
Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
Обновлено в 13:19
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено в 14:11
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
Обновлено в 16:43
Политика
Путин погрузился в батискафе к месту гибели подлодки
Президент России Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Общество
Наина Ельцина откроет памятную скамейку на набережной в Екатеринбурге
В Центре решили продавать именные скамейки на набережной Исети. Скамейка Наины Иосифовны — первая именная лавочка на набережной.
Обновлено вчера в 02:11
Происшествия
В Подмосковье подростки задержаны за двойное убийство
В Московской области двое подростков 16 и 17 лет задержаны по подозрению в двойном убийстве.
Обновлено в 14:53
Политика
Помпео заявил, что Тегеран отказал ему в визите в Иран
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что предлагал руководству Ирана отправиться в эту страну для переговоров, а также выступить по местному телевидению, однако это предложение было встречено отказом со стороны Тегерана.
Обновлено в 18:55
Технологии
На AMD приходится 68,6% прямых продаж процессоров в Японии
Уже давно известно, что AMD делает успехи в некоторых странах, например, в Германии, но данные из других регионов поступают скудно.
Обновлено в 14:18
Авто
Renault Trafic превратили в бюджетный фургон Dacia Sandman
За основу новинки под названием Dacia Sandman легла короткая колесная база Trafic с задней дверью, которая дает дополнительную крытую зону за пределами фургона.
Обновлено в 08:51
Политика
В Эстонии вновь призвали восстановить памятник солдату СС
Обновлено в 15:33
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Брат Меган Маркл попросил Елизавету II о помощи
Сводный брат Меган Маркл Томас Маркл-младший публично обратился к королеве Великобритании и попросил ее о помощи.
Обновлено в 12:28
Культура
Умерла актриса Расси Тейлор, озвучивавшая Минни-Маус
Обновлено в 14:18
Наука
Создан способ зарядки смартфона от человеческого тела
Специалисты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» назвали способ, благодаря которому можно преобразовать в электроэнергию тепло человеческого тела.
Обновлено 26 июля в 04:15
Интернет
Маск оснастит Tesla приложениями YouTube и Netflix
Обновлено в 07:55
Экономика
Автодилеры развиваются органически
Совладельцы второго по обороту российского автодилера — Major, инвестировав 6 млрд руб. в подмосковную ферму, открыли сеть магазинов органических продуктов.
Обновлено в 18:18
Происшествия
Экс-сотрудник администрации президента, сдавший банду ФСБ, осужден за мошенничество
Бывшего начальника департамента администрации президента России и сотрудника ФСБ Михаила Горбатова 235-й гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 годам колонии и штрафу в 250 тысяч рублей за особо крупное мошенничество.
Обновлено в 15:58
Гаджеты
Экс-сотрудник Nokia назвал причины провала Windows Phone
Бывший инженер Nokia, являвшийся участником проекта разработки смартфонов Windows Phone, выделил четыре причины провала устройств на этой ОС.
Обновлено в 14:11
Политика
Трамп назвал имя кандидата на пост директора нацразведки США
Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть кандидатуру конгрессмена от штата Техас Джона Рэтклиффа на должность директора национальной разведки США.
Обновлено в 18:16
Экономика
Кабмин выделит регионам 4,3 млрд рублей на соцдоплаты к пенсиям
Российское правительство приняло проект распоряжения о дополнительном выделении регионам более 4,3 млрд рублей для начисления социальных доплат к пенсиям.
Обновлено вчера в 05:21
Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией
Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.
Обновлено в 11:10