Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок УкраиныРИА Новости вчера в 16:09
Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу. Матч в Одессе завершился со счетом 2:1 в пользу "бело-синих".
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:55, Вашингтон
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Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
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Общество
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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
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Обновлено вчера в 23:19
Общество
Режим ЧС объявлен в Белогорске из-за паводка
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Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
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Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12
Футбол
Клопп пообещал представить «зверский» «Ливерпуль»
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 08:03
Происшествия
Хабаровский пенсионер выстрелил в шумного подростка из духовой трубки
Хабаровский пенсионер из духовой трубки нанес телесные повреждения досаждавшей ему шумом девочке-подростку.
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Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
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Около 20 кубометров соляной кислоты вытекло на дорогу из разгерметизировавшейся цистерны на трассе в Котельниковском районе Волгоградской области, угрозы населению нет, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по области.
Обновлено в 01:40
Здоровье
Москвичам расскажут, как бороться с вредными привычками
Лекции о борьбе с вредными привычками и профилактике заболеваний прочитают в поликлиниках Москвы в конце июля – начале августа.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
Туристы из Петербурга пожаловались на трудный рейс в Турцию
В результате рейс Санкт-Петербург — Анталья авиакомпании iFly был задержан более чем на два часа, передает "Фонтанка".
Обновлено вчера в 12:41
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Общество
Умер известный журналист Владимир Кара-Мурза
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Обновлено в 01:02
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников
Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в "Московию" и назвал единственным результатом Майдана "легализацию нацизма".
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
В Екатеринбурге водитель сбил на ЖБИ двух подростков
Водитель Skoda Rapid сбил на ЖБИ двух подростков 15 и 16 лет. Авария произошла около 23 часов на восьмом дублере Сибирского тракта.
Обновлено в 01:27
Здоровье
Врачи придумали новый способ лечения сердца после инфаркта
Врачи решили устанавливать тканеинженерные «заплатки», заселяющие живыми клетками сердца, которые пересаживают больному.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
В результате атаки 65 человек были убиты, ещё десять получили ранения.
Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие
Украинские военные устроили бунт в Донбассе
В Донбассе военнослужащие морской пехоты Украины начали бунтовать и требовать улучшения материального обеспечения состава.
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Общество
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Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Команда Зеленского придумала новый план по возвращению Крыма
Команда украинского лидера занимается этим вопросом более системно, несмотря на то, что возвращение Крыма – это "работа не одного дня", результатом которой станет создание нового плана для дальнейшей его реализации.
Обновлено в 01:22
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
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Обновлено вчера в 13:43
Транспорт
Военные предложили построить аэропорт для лоукостеров в Клину
Новый аэропорт между Москвой и Петербургом Минобороны предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5.
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