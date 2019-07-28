Футбол

Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок УкраиныРИА Новости вчера в 16:09

Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу. Матч в Одессе завершился со счетом 2:1 в пользу "бело-синих".
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Киевское «Динамо» догнало «Шахтер» по числу трофеев в независимой Украине

Sports.ruвчера в 22:00

«Динамо» — «Шахтер» — 2:1. Видеообзор матча за Суперкубок Украины

Sport24.ruвчера в 17:13

Киевское «Динамо» стало восьмикратным обладателем Суперкубка Украины

Sportbox.RUвчера в 16:29

Киевское «Динамо» стало восьмикратным обладателем Суперкубка Украины

Матч ТВвчера в 16:29

Киевское «Динамо» обыграло «Шахтёр» и стало обладателем Суперкубка Украины

Чемпионатвчера в 16:22

Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины

РИА Новостивчера в 16:09

«Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины

Спорт-Экспрессвчера в 16:02
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:55, Вашингтон
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Футбол

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
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Происшествия

На фестивале в Калифорнии произошла стрельба

Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 23:19
Общество

Режим ЧС объявлен в Белогорске из-за паводка

Обновлено в 01:19
Общество

Из-за погодных условий остановлена работа паромной переправы через Обь

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Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

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В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
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Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
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Армия и оружие

Главный военно-морской парад страны прошел в Санкт-Петербурге

В мероприятии поучаствовало 4000 военнослужащих. Парады в честь дня ВМФ прошли также в Севастополе, Астрахани, Балтийске и Североморске.
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Происшествия

Хабаровский пенсионер выстрелил в шумного подростка из духовой трубки

Хабаровский пенсионер из духовой трубки нанес телесные повреждения досаждавшей ему шумом девочке-подростку.
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Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 10:55
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Около 20 кубометров соляной кислоты вытекло на дорогу из разгерметизировавшейся цистерны на трассе в Котельниковском районе Волгоградской области, угрозы населению нет, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по области.
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Лекции о борьбе с вредными привычками и профилактике заболеваний прочитают в поликлиниках Москвы в конце июля – начале августа.
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В результате рейс Санкт-Петербург — Анталья авиакомпании iFly был задержан более чем на два часа, передает "Фонтанка".
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Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
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На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
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Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников

Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в "Московию" и назвал единственным результатом Майдана "легализацию нацизма".
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В Екатеринбурге водитель сбил на ЖБИ двух подростков

Водитель Skoda Rapid сбил на ЖБИ двух подростков 15 и 16 лет. Авария произошла около 23 часов на восьмом дублере Сибирского тракта.
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Врачи придумали новый способ лечения сердца после инфаркта

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В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек

В результате атаки 65 человек были убиты, ещё десять получили ранения.
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Украинские военные устроили бунт в Донбассе

В Донбассе военнослужащие морской пехоты Украины начали бунтовать и требовать улучшения материального обеспечения состава.
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