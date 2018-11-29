Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Астану» и вышло в плей-офф Лиги Европы
Киевское «Динамо» обыграло «Астану» и вышло в плей-офф Лиги ЕвропыЧемпионат12:42
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
|29′
Беньямин Вербич
Евгений Постников
|32′
Ришард
Серикжан Мужиков
|58′
Жуниор Кабананга
Рангело Янга
|62′
|64′
Николай Шапаренко
Денис Гармаш
Бактиер Зайнутдинов
Дмитрий Шомко
|75′
|76′
Беньямин Вербич
Сергей Сидорчук
|84′
Виктор Цыганков
Николай Морозюк
Ласло Кляйнхайслер
|87′
|90′
Че-Че
|90′+3′
Денис Гармаш
Астана
Расстановка 4‑4‑2
1
Эрич
2
Рукавина
44
Постников
5
Анчич
77
Шомко
14
Томасов
18
Маевский
6
Кляйнхайслер
45
Муртазаев
32
Янга
7
Мужиков
71
Бойко
94
Кендзера
26
Бурда
44
Кадар
16
Миколенко
9
Морозюк
6
Че-Че
19
Гармаш
8
Шепелев
17
Сидклей
5
Сидорчук
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑5‑1
Киевское «Динамо» одержало победу в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Астаной». Встреча прошла в Астане на стадионе «Астана-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол был забит на 29-й минуте.
Чемпионат12:42
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