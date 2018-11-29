Футбол

Киевское «Динамо» обыграло «Астану» и вышло в плей-офф Лиги Европы
Чемпионат
12:42

Астана — Динамо (Киев)
0 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
29′
Беньямин Вербич
Евгений Постников
32′
Ришард
Серикжан Мужиков
58′
Жуниор Кабананга
Рангело Янга
62′
64′
Николай Шапаренко
Денис Гармаш
Бактиер Зайнутдинов
Дмитрий Шомко
75′
76′
Беньямин Вербич
Сергей Сидорчук
84′
Виктор Цыганков
Николай Морозюк
Ласло Кляйнхайслер
87′
90′
Че-Че
90′+3′
Денис Гармаш
Киевское «Динамо» одержало победу в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Астаной». Встреча прошла в Астане на стадионе «Астана-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол был забит на 29-й минуте.
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