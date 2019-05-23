Футбол
Киевское «Динамо» не стало продавать Цыганкова в «Наполи»ProstoProSport 05:06
Киевское «Динамо» отказалось продавать 21-летнего полузащитника Виктора Цыганкова в «Наполи» за 18 миллионов евро, сообщает Football.ua. По данным источника, неаполитанцы сразу получили отказ от президента киевлян Игоря Суркиса.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:04, Ашберн
Политика
Путину доложили о деле полковников-миллиардеров из ФСБ
Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады о расследовании крупных дел коррупционной направленности.
Обновлено в 07:45
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Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах
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Обновлено в 05:58
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Влияние питания на развитие рака становится все более существенным
Обновлено вчера в 10:44
Авто
Первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа
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Общество
Директор школы передумала увольняться из-за БДСМ-вечеринки выпускников
Директор школы во Владивостоке, где ученики устроили вечеринку в стиле БДСМ, не уволилась, заявил депутат законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов.
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Происшествия
В мечети в Кабуле прогремел взрыв
По меньшей мере один человек погиб, еще 16 получили ранения в результате взрыва в мечети в Кабуле.
Обновлено в 06:05
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
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Тереза Мэй объявила о том, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.
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Автоспорт
Де Врис выиграл квалификацию гонки Формулы-2 в Монако, Маркелов — 11-й
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Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
В Ростовской области задержали и.о. главы УФНС, сообщил источник
Правоохранители задержали и.о руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
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Хоккей
Войнову сократили срок дисквалификации в НХЛ
Дисквалификация Войнова в НХЛ сокращена до середины сезона-2019/20.
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Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
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Авто
Опубликован рендер длиннобазного Toyota Land Cruiser 200
Флагманский внедорожник Toyota Land Cruiser 200, несмотря на свою дороговизну, остается очень популярным на российском авторынке.
Обновлено в 00:38
Общество
Госдума одобрила ведение съемки техосмотра
Обновлено вчера в 09:13
Общество
Синоптики прогнозируют «жаркий сюрприз» в Москве к концу мая
Синоптики прогнозируют повышение температуры до +30 °С в Москве в последних числах мая, передаёт портал «Метеоновости».
Обновлено в 06:52
Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ
Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга казнили в США
Серийный убийца Роберт Джозеф Лонг, известный по прозвищу «Бобби», был казнен в американском штате Флорида.
Обновлено вчера в 22:21
Общество
В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала
Пермские власти решили изменить систему набора детей в статусные учебные заведения. Об этом сообщили в администрации Перми.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора
Обновлено вчера в 13:03
Хоккей
Обозреватель из США сравнила сборную России по хоккею с командой СССР
Американская журналистка издания The New York Times Джули Робенхаймер сравнила сборную России по хоккею с командой Советского Союза.
Обновлено в 07:46
Авто
На смену Audi TT придёт «эмоциональный» электрокар
Выступая на ежегодном общем собрании компании в Неккарзульме, глава Audi Брэм Шот заявил: «Через несколько лет мы заменим Audi TT новой эмоциональной моделью в том же ценовом диапазоне — электромобилем».
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка
"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Политика
Зеленский отменил указ Порошенко
Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Культура
Сериал «Слуга народа» с Зеленским стал недоступен в России
Обновлено вчера в 15:22
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году
Предполагается, что игры чемпионата мира примет также Ледовый дворец, где проходили состязания в 2000 г. В России чемпионат мира проходил также в 2007 г. в Москве и Мытищах и в 2016 г. в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:47
Экономика
Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы
Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Политика
ЛНР передала Украине 60 заключенных
Власти ЛНР передали украинской стороне 60 заключенных, осужденных еще до того, как произошел конфликт на территории Донбасса.
Обновлено в 06:53
Общество
Кафе с бесплатными обедами для пенсионеров закрыли в Петербурге
В Гатчине 28 января 2019 года состоялось открытие второго кафе проекта, которое закрылось в эту пятницу, 17 мая.
Обновлено вчера в 13:09