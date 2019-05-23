Киевское «Динамо» не стало продавать Цыганкова в «Наполи»ProstoProSport 05:06

Киевское «Динамо» отказалось продавать 21-летнего полузащитника Виктора Цыганкова в «Наполи» за 18 миллионов евро, сообщает Football.ua. По данным источника, неаполитанцы сразу получили отказ от президента киевлян Игоря Суркиса.

Киевское «Динамо» не стало продавать Цыганкова в «Наполи»

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