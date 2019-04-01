Футбол
Киевское «Динамо» наказано УЕФА частичным закрытием трибунSoccer.ru 12:54
Дисциплинарный комитет УЕФА наказал киевское "Динамо" частичным закрытием трибун стадиона во время следующего матча еврокубков.
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Москва предоставит Белоруссии кредит в размере до 600 миллионов долларов.
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Футбол
Адиев объяснил, почему передумал уходить из «Анжи»
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В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
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Два корабля НАТО вошли в порт Одессы
Два корабля НАТО - фрегат королевских военно-морских сил Канады и военно-морских сил Испании - прибыли в порт Одессы.
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Экономика
Минфин хочет удвоить НДС для напитков с сахаром
Ранее рассматривалась возможность введения нового налога для всех напитков, которые характеризуются высоким содержанием сахара, но теперь в Минфине считают возможным просто отменить льготную ставку НДС в размере 10% для этих товаров.
Обновлено в 02:55
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», сообщается, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. Еще 7,47% структура Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития.
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ВВС Тайваня перехватили китайские истребители
Обновлено в 04:06
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В московском районе Теплый Стан обнаружен труп мужчины
В московском районе Теплый Стан на улице Генерала Тюленева найден труп мужчины. Также там обнаружен раненый человек.
Обновлено в 16:55
Энергетика
Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2»
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Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Политика
В палате общин началось голосование по альтернативным вариантам Brexit
Голосование по четырем альтернативным вариантам Brexit началось в палате общин британского парламента, сообщил в понедельник телеканал SkyNews.
Обновлено в 15:47
Культура
Медведев поздравил Познера с 85-летним юбилеем
Премьер-министр назвал известного телеведущего блестящим интервьюером Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил журналиста Владимира Познера с 85-летием.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов
Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
National Interest назвал российский МиГ-29 монстром
Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
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Политика
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов пообещал Костенко исправиться
Недавно супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко отпраздновала свое двадцатипятилетие.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие
Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:32
Спорт
Как прошёл тренерский совет СБР
В Тюмени состоялся тренерский совет СБР, по итогам которого выступление как мужской, так и женской сборных России было признано удовлетворительным.
Обновлено в 16:29
Армия и оружие
Самолет Ил-112В совершил первый полет
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено 30 марта в 06:25
Общество
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Барнаульский педагог Татьяна Кувшинникова, уволенная из школы после опубликованного в соцсети фото в купальнике, нашла новую работу.
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Здоровье
Ирина Кирюхина уволилась из роддома № 2
Обновлено в 06:45
Спорт
Тутберидзе назвала лучших фигуристов в истории
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В Московский зоопарк привезут двух больших панд из Китая
Двух больших панд привезут из Китая в Московский зоопарк, потратить на эти цели планируется почти 15 миллионов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 14:03