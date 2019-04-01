Футбол

Киевское «Динамо» наказано УЕФА частичным закрытием трибунSoccer.ru 12:54

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал киевское "Динамо" частичным закрытием трибун стадиона во время следующего матча еврокубков.
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Киевское «Динамо» наказан частичным закрытием трибун

Газета.Ru13:16

УЕФА наказал киевское «Динамо» частичным закрытием трибун домашнего стадиона

Матч ТВ13:13

Киевское «Динамо» наказано УЕФА частичным закрытием трибун

Soccer.ru12:54

УЕФА наказал киевское «Динамо» частичным закрытием трибун домашнего стадиона

Sportbox.RU13:13

Киевское «Динамо» наказано частичным закрытием трибун на следующем домашнем матче в еврокубках

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УЕФА наказал «Динамо» З двумя матчами без зрителей за расистские выкрики фанатов

Чемпионат13:31

УЕФА наказал киевское «Динамо» частичным закрытием трибун

РИА Новости12:23
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