Футбол
Киевское «Динамо» наказано УЕФА частичным закрытием трибунSoccer.ru вчера в 12:54
Дисциплинарный комитет УЕФА наказал киевское "Динамо" частичным закрытием трибун стадиона во время следующего матча еврокубков.
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УЕФА наказал «Динамо» З двумя матчами без зрителей за расистские выкрики фанатов
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Киевское «Динамо» наказано частичным закрытием трибун на следующем домашнем матче в еврокубках
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УЕФА наказал киевское «Динамо» частичным закрытием трибун домашнего стадиона
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По факту произошедшего проводится проверка Следственный комитет проводит проверку по факту того, что в одной из школ Владивостока во время спортивных соревнований один из учеников умер.
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Обновлено 30 марта в 10:36
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Согласно исследованиям специалистов, клофазимин может эффективно подавлять Wnt-сигнальные пути в случае тройного негативного рака груди и способствует прекращению роста опухолевых клеток в организме мышей.
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Британская компания, которая специализируется на доставке вегетарианских блюд, ищет «директора по вкусу».
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