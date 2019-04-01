Футбол

Киевское «Динамо» наказано УЕФА частичным закрытием трибунSoccer.ru вчера в 12:54

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал киевское "Динамо" частичным закрытием трибун стадиона во время следующего матча еврокубков.
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Киевское «Динамо» наказан частичным закрытием трибун

Газета.Ruвчера в 13:16

УЕФА наказал киевское «Динамо» частичным закрытием трибун домашнего стадиона

Матч ТВвчера в 13:13

УЕФА наказал «Динамо» З двумя матчами без зрителей за расистские выкрики фанатов

Чемпионатвчера в 13:31

Киевское «Динамо» наказано УЕФА частичным закрытием трибун

Soccer.ruвчера в 12:54

Киевское «Динамо» наказано частичным закрытием трибун на следующем домашнем матче в еврокубках

Советский спортвчера в 12:43

УЕФА наказал киевское «Динамо» частичным закрытием трибун домашнего стадиона

Sportbox.RUвчера в 13:13

УЕФА наказал киевское «Динамо» частичным закрытием трибун

РИА Новостивчера в 12:23
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на редакцию «Коммерсант-Урал»

В Екатеринбурге "по горячим следам" вычислили и задержали подозреваемого в нападении на офис издания "Коммерсант-Урал".
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

В Москве сотрудница полиции случайно выстрелила в себя

Утром 2 апреля в оружейной комнате отдела МВД на Арбате коллеги обнаружили сотрудницу полиции с огнестрельным ранением.
Обновлено в 02:44
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Здоровье

Николай Панков: Все волнующие проблемы людей будем обсуждать открыто

Партия должна в режиме открытого диалога обсуждать проблемы, которые волнуют людей.
Обновлено вчера в 12:55
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Экономика

Россия и Китай начали укладку рельсов на жд мосту через Амур

Строительные компании России и КНР перешли к укладке рельсов на мосту через Амур из села Нижнеленинское Еврейской автономной области (ЕАО) в городской уезд Тунцзян (Китай, провинция Хэйлунцзян).
Обновлено в 02:59
Хоккей

Кучеров стал самым результативным хоккеистом в НХЛ за последние 12 лет

Сделав ассистентский хет-трик (три результативных передачи), нападающий «Тампы» Никита Кучеров достиг отметки 125 (39 + 86) очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие

Видео: «Ураганы» обрушили массированный удар по противнику под Челябинском

Российские артиллеристы обратили в пыль объекты условного противника во время учений на полигоне под Челябинском.
Обновлено вчера в 23:23
Игры

Borderlands 3 может стать эксклюзивом Epic Games Store

Обновлено вчера в 14:40
Происшествия

Спасатели потушили пожар в жилом доме на севере Москвы

Обновлено в 00:54
Технологии

Предприятия «Ростеха» получили отечественный аналог Skype for Business

Предприятия госкорпорации «Ростех» получили систему унифицированных онлайн-коммуникаций для бизнеса, которая является альтернативой Skype for Business.
Обновлено в 02:00
Технологии

В Госдуме предложили защитить Рунет с помощью российского шифрования

На практике поправки означают, что все крупные интернет-компании России должны будут внедрить отечественные средства шифрования в свои продукты.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие

Трое пакистанских солдат погибли при обстреле со стороны Индии

Пакистанская сторона заявила, что трое военнослужащих ее армии погибли и еще один пострадал в результате обстрела со стороны Индийских вооруженных сил, расположенных в спорном регионе Кашмир.
Обновлено в 02:26
Футбол

Яя Туре – о расизме на Украине: чувствовал себя униженным и очень злым

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал недавнюю реакцию нападающего сборной Англии Рахима Стерлинга на расизм во время матча с национальной командой Черногории.
Обновлено в 01:19
Экономика

Цена биткоина превысила $4,6 тыс

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2018 года курс биткоина преодолел отметку в $8 тыс, но затем начал постепенное снижение.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Во время спортивных соревнований во Владивостоке умер школьник

По факту произошедшего проводится проверка Следственный комитет проводит проверку по факту того, что в одной из школ Владивостока во время спортивных соревнований один из учеников умер.
Обновлено в 03:00
Происшествия

К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины

Обновлено 30 марта в 10:36
Политика

Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ

Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Происшествия

В Башкирии задержали бывшего вице-премьера республики

Как сообщает управление СКР по Башкирии, против Евгения Гурьева возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
Обновлено вчера в 12:55
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Футбол

Пикфорд стал участником драки около бара

В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.
Обновлено вчера в 15:26
Наука

Ученые нашли способ лечения рака с помощью антибиотиков

Согласно исследованиям специалистов, клофазимин может эффективно подавлять Wnt-сигнальные пути в случае тройного негативного рака груди и способствует прекращению роста опухолевых клеток в организме мышей.
Обновлено в 02:31
Политика

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия

Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий

В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Секретное подразделение МВД снабжалось за взятки

Следует отметить, что оперативно-поисковое бюро является одним из самых секретных подразделений органов внутренних дел.
Обновлено вчера в 17:59
Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Авто

Названы самые популярные подержанные кроссоверы в России

За первые два месяца текущего года на вторичном российском рынке было реализовано 155 535 подержанных кроссоверов и внедорожников, это на 0,5% больше показателей годичной давности.
Обновлено в 02:48
Экономика

Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США

Власти американского штата Нью-Йорк предложили российской компании ADA Aerospace около 200 миллионов долларов инвестиций, недвижимость и льготы для сотрудников для производства в США ее беспилотников, уже подписаны первые соглашения, сообщили во вторник РИА Новости в компании.
Обновлено вчера в 20:07
Общество

Британская компания ищет путешествующего «директора по вкусу»

Британская компания, которая специализируется на доставке вегетарианских блюд, ищет «директора по вкусу».
Обновлено в 00:46
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