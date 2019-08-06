Футбол

Киевское «Динамо» минимально уступило «Брюгге»Евро-футбол.ру вчера в 16:22

Брюгге — Динамо (Киев)
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Ян Брейдел
Симон Дели
21′
Ханс Ванакен
37′
Деннис Эммануэль Бонавентуре
38′
41′
Денис Гармаш
44′
Томаш Кендзера
46′
Артем Беседин
Жерсон Родригес
46′
Александр Караваев
Виктор Цыганков
Деннис Эммануэль Бонавентуре
Сибе Схрийверс
63′
64′
Беньямин Вербич
Карлос Мария Де Пена Бонино
68′
Жерсон Родригес
79′
Сергей Сидорчук
82′
Тамаш Кадар
Киевское "Динамо" неудачно сыграло в первом квалификационном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с "Брюгге". В выездном матче украинцы вынуждены были обороняться на протяжении первого тайма и пропустили с пенальти после ошибки Александра Караваева.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Брюгге» обыграл киевское «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 16:20

Киевское «Динамо» уступило «Брюгге» в отборочном раунде Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 16:19

Гол с пенальти принес «Брюгге» победу над киевским «Динамо»

Матч ТВвчера в 16:20

Гол с пенальти принес «Брюгге» победу над киевским «Динамо»

Sportbox.RUвчера в 16:20

«Брюгге» обыграл киевское «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 16:19

«Динамо» Киев уступило «Брюгге» в первом матче 3-го раунда квалификации ЛЧ

РИА Новостивчера в 16:49

Киевское «Динамо» проиграло «Брюгге» в матче квалификации Лиги чемпионов

Газета.Ruвчера в 16:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:53, Ашберн
Политика

Зеленский заявил Путину, что Донбасс не нуждается в особом статусе

Президент Украины Владимир Зеленский сказал российскому коллеге Владимиру Путину о том, что права жителей Донбасса, как и всех украинцев, защищает действующая Конституция, а потому в основной закон нет необходимости вносить какие-либо изменения.
Обновлено в 07:27
Общество

Москвичей предупредили о погодном коллапсе

Обновлено в 07:25
Происшествия

ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге

Обновлено в 08:00
Политика

Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей

Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Хоккей

Хоккеисты ЦСКА обыграли «Адмирал» в товарищеском матче

Обновлено в 08:40
Культура

Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Здоровье

Мэр Москвы заявил о необходимости ИИ для онкодиагностики

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости внедрения искусственного интеллекта для диагностики онкологических заболеваний.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

В ДНР заявили о непричастности к гибели четырех украинских силовиков

Обновлено в 05:39
Наука

Назван простой способ защитить еду от чаек

Обновлено в 08:03
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Общество

Связь на митингах 3 августа могли глушить по требованию силовиков

Обновлено в 08:09
Происшествия

Три суда Москвы получили анонимные сообщения с угрозами взрыва

Тверской и Мещанский районные суды Москвы проводят эвакуацию в связи с полученными анонимными сообщениями с угрозами взрыва.
Обновлено в 07:51
Единоборства

Нурмагомедов чувствует психологическое давление перед боем с Порье

Обновлено в 01:29
Музыка

В Чечне сообщили о посвященной Кадырову последней песне Вилли Токарева

Певец Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню главе Чечни Рамзану Кадырову, сообщил на своей странице в Instagram министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

Минобороны может приравнять Северный флот к военному округу

Северный флот может получить статус отдельной военно-административной единицы России.
Обновлено в 08:45
Общество

У половины российских семей оказались непогашенные кредиты

Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Общество

Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Экономика

Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»

Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Обновлено в 06:26
Теннис

Павлюченкова обыграла Соболенко на старте турнира в Торонто

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира серии WTA Premier в Торонто.
Обновлено вчера в 22:39
Политика

Зюганов рассказал о миллиардах для организаторов протестов в Москве

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов настаивает на расследовании фактов финансирования из-за рубежа организаторов протестов в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа.
Обновлено в 06:47
Общество

Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги

Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Игры

Google Stadia запускается в ноябре 2019 – плюсы, минусы, что известно

Уже в конце этого года Google планирует перевернуть уже привычный всем мир игровой индустрии и стриминга со своим новым продуктом – Stadia.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»

Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Политика

Глава ЦИК заявила об устаревшем механизме сбора подписей за кандидатов

Механизм сбора подписей в поддержку кандидатов на выборах устарел и нуждается в изменениях, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Обновлено в 08:36
Транспорт

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер

В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы

Обновлено в 05:06
Политика

МИД РФ назвал сумму долга Украины перед странами СНГ

Свой долевой взнос в единый бюджет органов СНГ Украина перестала выплачивать еще с 2014 года, — напомнили в МИД РФ.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие

Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 07:02
Кино

Disney переснимет «Один дома» и «Ночь в музее»

Обновлено в 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное