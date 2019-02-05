Политика
Киевский суд запретил украинке с гражданством США возглавлять МинздравРБК 12:45
Отстранения Супрун от работы в Минздраве добивался депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук. В своем иске он настаивал на том, что у Супрун, занимающей должность заместителя министра, нет полномочий исполнять обязанности главы министерства, в том числе из-за наличия у нее второго гражданства (США).
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Экс-глава Минздрава Украины Супрун сочла свое отстранение «масонским заговором»
Московский Комсомолец13:08
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В аргентинской Патагонии найдены останки нового вида динозавра, 4 декабря сообщается на сайте Phys.org.
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Суд обязал Навального удалить расследование о продуктах для Росгвардии
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В Москве задержали главу отдела центральной таможни
Начальник отдела по борьбе с экономическими правонарушениями центральной оперативной таможни в Москве задержан, возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщил журналистам старший помощник руководителя московского межрегионального управления СК на транспорте.
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Транспорт
В московском метро введут систему оплаты по зонам
Московский метрополитен заказал разработку новой билетной системы, при которой цена поездки будет зависеть от зоны, в которую едет пассажир.
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Mazda анонсировала новый кроссовер
Компания Mazda анонсировала премьеру нового кроссовера на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 10:30
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Toyota выпустит Land Cruiser 300
Премьера Toyota Land Cruiser 300 - нового поколения знаменитого внедорожника - состоится осенью 2020-го, спустя 12 лет после появления "двухсотого".
Обновлено в 06:38
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В Петербурге нашли источник неприятного запаха
Напомним, несколько часов назад жители сразу нескольких районов Петербурга стали жаловаться в экстренные службы и районные администрации на неприятный запах на улицах.
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Церемония «Оскар» впервые за 30 лет пройдет без ведущего
В последний раз премию «Оскар» вручали без ведущего в 1989 году, тогда публике вместо вступительного монолога продемонстрировали 11-минутный музыкальный киносюжет.
Обновлено в 15:00
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Две девочки погибли при пожаре в Красногорске
Жертвами пожара в жилом доме в Красногорске стали два ребенка — девочек семи и девяти лет от роду доставили в больницу в тяжелом состоянии, но врачи не смогли их спасти, сообщили в подмосковном управлении СКР.
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Происшествия
В Швеции нашли украденные королевские похоронные регалии
По данным полиции, найдены королевские похоронные регалии Карла IX и его супруги Кристины, которые похитили в июле 2018 года из собора города Стренгнес.
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Спорт
Дмитрий Логинов стал вторым российским чемпионом мира по сноуборду
19-летний спортсмен из Красноярска победил в параллельном гигантском слаломе Россиянин Дмитрий Логинов в ночь на вторник завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду в американском Парк-Сити.
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Северный магнитный полюс Земли смещается к России
Обновлено в 09:48
Авто
Новый Mercedes B-Class получил российский ценник
Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на новый микровэн B-Class третьего поколения.
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Apple вернула в продажу восстановленные iPhone X по цене от $769
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Обновлено в 08:22
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Суд назначил новую экспертизу деятельности «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы решил назначить новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости во вторник из зала Мещанского суда Москвы.
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СК опроверг информацию о знакомстве Бастрыкина с Арашуковыми
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