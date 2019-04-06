Политика

Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в РадеРИА Новости 08:21

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия при принятии закона о переименовании УПЦ. Об этом сообщил глава фракции "Оппозиционного блока" в украинском парламенте Вадим Новинский.
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Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Московский Комсомолец07:27

Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде

РИА Новости08:21

Суд в Киеве признал незаконным переименование Украинской православной церкви

Коммерсантъ07:48

Суд в Киеве признал незаконным требование о переименовании УПЦ

Известия08:30

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Вести.Ru06:55

Суд в Киеве признал незаконным переименование УПЦ

Комсомольская правда06:51

Суд в Киеве признал незаконным переименование Украинской православной церкви

Интерфакс06:34
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Происшествия

В Туапсе загорелся резервуар на нефтебазе

Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

Обновлено вчера в 14:31
Общество

Ядовитые змеи вышли из спячки в Подмосковье

В подмосковном городе Дубна проснулись змеи, первое нападение гадюки произошло на Пике Тяпкина, сообщил местный житель Иван.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Пирумову предъявили обвинение по делу о хищениях в Эрмитаже

Бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже, заявил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Обновлено в 08:46
Музыка

Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
Обновлено в 08:49
Футбол

Ради игры в футбол Мамаев поменял камеру

Обновлено вчера в 23:22
Политика

Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке

Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил за проведение дебатов между кандидатами в президенты в библиотеке.
Обновлено в 08:46
Политика

МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией

Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Футбол

Йиранек: пусть голевая серия Глушакова продлится в матче с ЦСКА

Бывший капитан московского "Спартака" Мартин Йиранек пожелал полузащитнику "красно-белых" Денису Глушакову продлить свою голевую серию в матче 22-го тура чемпионата России по футболу против столичного ЦСКА.
Обновлено в 08:44
Политика

В Донецк приехал координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш

Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш прибыл сегодня в Донецк с рабочим визитом.
Обновлено вчера в 05:24
Политика

Обнародованы результаты анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено вчера в 03:27
Происшествия

В Екатеринбурге в машине нашли тело девушки с ножом в груди

В Екатеринбурге в машине нашли тело девушки.
Обновлено в 06:47
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Обновлено в 03:04
Политика

Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства

«Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.
Обновлено в 06:21
Политика

Экс-премьер Украины оценил вероятность нового майдана после выборов

Бывший украинский премьер Николай Азаров считает, что майдана на Украине после президентских выборов не будет, пишет РИА Новости.
Обновлено в 03:58
Происшествия

В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 08:12
Общество

Москвичам посоветовали не брать в руки ежей после зимней спячки

Обновлено в 07:11
Авто

В России насчитали около 1,2 млн внедорожников LADA 4x4

86% представителей модели приходится на трехдверную версию (1 млн 22 тыс. ед.), остальные 14% представляют пятидверную версию (165 тыс. ед.).
Обновлено в 07:01
Политика

Лавров заявил о поддержке Россией всех политических сил в Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ливийском конфликте Москва поддерживает все силы.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Семья из Тюмени выкинула миллионы рублей в мусорку

Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.
Обновлено вчера в 10:13
Политика

В США объяснили введение новых санкций против Венесуэлы

Ранее стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA, а также двух компаний, поставлявших нефть из Венесуэлы на Кубу.
Обновлено вчера в 20:34
Политика

Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено вчера в 17:40
Авто

Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения

Обновлено вчера в 12:16
Экономика

«Росатом» уточнил сроки начала работ на втором блоке АЭС «Аккую»

Строительство второго энергоблока АЭС «Аккую» в Турции планируется начать в первом полугодии 2019 года, сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Обновлено 03 апреля в 11:17
Футбол

Израильский вратарь стал самым возрастным футболистом в истории

Израильский вратарь Исаак Хайик стал самым возрастным футболистом в истории.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Политика

WSJ: США продлят отсрочку для покупателей нефти из Ирана из-за Ливии

Эскалация конфликта в Ливии увеличивает вероятность того, что США продлят отсрочку для ряда покупателей иранской нефти, выведенных из-под санкций, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Американские дипломаты стали лидерами по нарушениям ПДД в Германии

Замыкают пятерку лидеров Йемен и Казахстан.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие

Украинская крылатая ракета «Нептун» не смогла полететь

Ранее специалисты выразили серьёзную озабоченность тем, что Украина осуществляет пуски своих крылатых ракет на сравнительно небольшом расстоянии от Крыма, особенно с учётом того, что сама ракета пока что не была принята на вооружение украинской армией, и, фактически, сейчас только проходит свои испытания.
Обновлено 03 апреля в 23:17
Общество

Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»

"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.
Обновлено вчера в 08:55
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Предприниматель, общественный деятель, меценат. Входит в число богатейших людей Украины. Народный депутат Украины Верховной Рады VIII созыва от партии «Оппозиционный блок». Представитель Украины в ПАСЕ.
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