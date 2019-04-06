Политика
Киевский суд признал незаконным переименование УПЦВести.Ru 06:55
Окружной административный суд вынес решение о противоправности действий главы Верховной Рады Андрея Парубия, пишет "Интерфакс". "В новейшей истории Украины — знаковое событие: впервые суд стал на сторону общественности", — написал в Facebook депутат Вадим Новинский.
Читать в источнике
Оценить119
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Обновлено в 12:27
Хоккей
Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ
Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
Обновлено в 15:21
Политика
Супрун усомнилась в результатах анализов Зеленского и Порошенко
Как писал News.ru, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский попал в курьёзную ситуацию из-за даты, указанной на бланке с результатами анализов на наркотики и алкоголь.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»
В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Футбол
«Бавария» разгромила «Боруссию» и вышла в лидеры Бундеслиги
Обновлено в 15:11
Политика
Путину показали исследование об обуви и бедности россиян
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.
Обновлено вчера в 06:18
Футбол
Симонян: «Мельгарехо хрен знает, что придумал. Это ужас»
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
СМИ перечислили «риски» для НАТО от покупки С-400 Турцией
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
В Обнинске футбольные фанаты устроили массовую драку
В городе состоялся футбольный матч между командой «Квант» (Обнинск) и московским «Торпедо».
Обновлено в 11:05
Музыка
В Финляндии пройдет первый чемпионат по вязанию под хеви-метал
В финском городе Йоэнсуу пройдет первый в мире чемпионат по вязанию под музыку хеви-метал, пишет в субботу, 6 апреля, ТАСС.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Хоккей
Николай Цулыгин: «Каждый выходивший на лед отдавал себя до конца»
Каждый, кто выходил на лед, отдавал себя от начала до конца.
Обновлено в 15:09
Шоу-бизнес
Яна Рудковская похвасталась длинными ногами в дерзком мини
Яна предстала на красной дорожке в дерзком мини-платье, которое подчеркивает стройность ее ног.
Обновлено в 06:54
Политика
G7 обеспокоена присутствием российских военных в Венесуэле
Главы МИД G7 выразили обеспокоенность в связи с присутствием российских военных в Венесуэле.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Станислав Садальский оригинально поздравил Эвелину Бледанс с юбилеем
Актер Станислав Садальский, с которым Бледанс давно и очень хорошо дружит, оставил одно из самых оригинальных поздравлений в своем микроблоге.
Обновлено в 03:15
Космос
Роботы Astrobee станут помощниками для членов экипажа МКС
Роботы станут помощниками для членов экипажа станции, которые будут заниматься выполнением рутинной работы.
Обновлено в 08:45
Общество
Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Обновлено в 13:50
Происшествия
Стрельба в Дании: ранены несколько человек
В датском Херсхольме, находящемся в 30 километрах от Копенгагена, неизвестные открыли стрельбу Пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.
Обновлено в 14:48
Игры
В Steam выпустили автомобильную «королевскую битву» на 75 игроков
В Steam появился проект notmycar, который создатели описывают как автомобильную «королевскую битву».
Обновлено в 10:49
Происшествия
На иранской подлодке произошел взрыв: есть погибшие
Обновлено в 15:25
Происшествия
Российский пенсионер купил два пакета сока за миллион рублей
Мошенники обманули пожилого жителя Москвы, продав ему два пакета сока за миллион рублей.
Обновлено в 14:15
Авто
Компания Xiaomi выпустит свой первый автомобиль
Китайский производитель Xiaomi заявил, что вместе с автопроизводителем Bestune выпустит внедорожник под брендом Redmi.
Обновлено в 05:43
Общество
Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено в 13:10
Наука
Генетики объяснили разницу между пьянством и алкоголизмом
В ДНК человека обнаружились различные комбинации генов, отдельно друг от друга отвечающие за пристрастие человека к выпивке и развитие алкоголизма.
Обновлено в 09:00
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев перенес концерты из-за болезни
Опережая появление домыслов прессы, Леонтьев поспешил сам заявить о переносе концертов: на 15 апреля в Твери и 16 апреля - в Рыбинске.
Обновлено в 09:08