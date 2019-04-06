Политика

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦВести.Ru 06:55

Окружной административный суд вынес решение о противоправности действий главы Верховной Рады Андрея Парубия, пишет "Интерфакс". "В новейшей истории Украины — знаковое событие: впервые суд стал на сторону общественности", — написал в Facebook депутат Вадим Новинский.
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Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде

Газета.Ru13:03

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Вести.Ru06:55

Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде

РИА Новости08:21

Суд в Киеве признал незаконным переименование Украинской православной церкви

Коммерсантъ07:48

Депутат Рады сообщил, что суд в Киеве признал незаконным требование о переименовании УПЦ

ТАСС07:27

Что произошло за день: суббота, 6 апреля

Интерфакс13:30

Эксперт оценил признание киевским судом незаконным переименование УПЦ

RT на русском09:44
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Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Обновлено в 12:27
Футбол

Виктор Гончаренко: Мы четко понимали, как обороняться против «Спартака»

Обновлено в 14:59
Хоккей

Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ

Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
Обновлено в 15:21
Политика

Супрун усомнилась в результатах анализов Зеленского и Порошенко

Как писал News.ru, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский попал в курьёзную ситуацию из-за даты, указанной на бланке с результатами анализов на наркотики и алкоголь.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие

В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»

В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Футбол

«Бавария» разгромила «Боруссию» и вышла в лидеры Бундеслиги

Обновлено в 15:11
Политика

Путину показали исследование об обуви и бедности россиян

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.
Обновлено вчера в 06:18
Футбол

Симонян: «Мельгарехо хрен знает, что придумал. Это ужас»

Обновлено в 14:21
Армия и оружие

СМИ перечислили «риски» для НАТО от покупки С-400 Турцией

Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

В Обнинске футбольные фанаты устроили массовую драку

В городе состоялся футбольный матч между командой «Квант» (Обнинск) и московским «Торпедо».
Обновлено в 11:05
Музыка

В Финляндии пройдет первый чемпионат по вязанию под хеви-метал

В финском городе Йоэнсуу пройдет первый в мире чемпионат по вязанию под музыку хеви-метал, пишет в субботу, 6 апреля, ТАСС.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Хоккей

Николай Цулыгин: «Каждый выходивший на лед отдавал себя до конца»

Каждый, кто выходил на лед, отдавал себя от начала до конца.
Обновлено в 15:09
Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес

Яна Рудковская похвасталась длинными ногами в дерзком мини

Яна предстала на красной дорожке в дерзком мини-платье, которое подчеркивает стройность ее ног.
Обновлено в 06:54
Политика

G7 обеспокоена присутствием российских военных в Венесуэле

Главы МИД G7 выразили обеспокоенность в связи с присутствием российских военных в Венесуэле.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Станислав Садальский оригинально поздравил Эвелину Бледанс с юбилеем

Актер Станислав Садальский, с которым Бледанс давно и очень хорошо дружит, оставил одно из самых оригинальных поздравлений в своем микроблоге.
Обновлено в 03:15
Космос

Роботы Astrobee станут помощниками для членов экипажа МКС

Роботы станут помощниками для членов экипажа станции, которые будут заниматься выполнением рутинной работы.
Обновлено в 08:45
Общество

Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Обновлено в 13:50
Происшествия

Стрельба в Дании: ранены несколько человек

В датском Херсхольме, находящемся в 30 километрах от Копенгагена, неизвестные открыли стрельбу Пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.
Обновлено в 14:48
Игры

В Steam выпустили автомобильную «королевскую битву» на 75 игроков

В Steam появился проект notmycar, который создатели описывают как автомобильную «королевскую битву».
Обновлено в 10:49
Происшествия

На иранской подлодке произошел взрыв: есть погибшие

Обновлено в 15:25
Происшествия

Российский пенсионер купил два пакета сока за миллион рублей

Мошенники обманули пожилого жителя Москвы, продав ему два пакета сока за миллион рублей.
Обновлено в 14:15
Авто

Компания Xiaomi выпустит свой первый автомобиль

Китайский производитель Xiaomi заявил, что вместе с автопроизводителем Bestune выпустит внедорожник под брендом Redmi.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже

Обновлено в 10:10
Общество

Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей

Обновлено в 13:10
Наука

Генетики объяснили разницу между пьянством и алкоголизмом

В ДНК человека обнаружились различные комбинации генов, отдельно друг от друга отвечающие за пристрастие человека к выпивке и развитие алкоголизма.
Обновлено в 09:00
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие

Армия маршала Хафтара сообщила о взятии аэропорта Триполи

Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев перенес концерты из-за болезни

Опережая появление домыслов прессы, Леонтьев поспешил сам заявить о переносе концертов: на 15 апреля в Твери и 16 апреля - в Рыбинске.
Обновлено в 09:08
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Вадим Владиславович Новинский
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Предприниматель, общественный деятель, меценат. Входит в число богатейших людей Украины. Народный депутат Украины Верховной Рады VIII созыва от партии «Оппозиционный блок». Представитель Украины в ПАСЕ.
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