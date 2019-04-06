Политика

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦВести.Ru 06:55

Окружной административный суд вынес решение о противоправности действий главы Верховной Рады Андрея Парубия, пишет "Интерфакс". "В новейшей истории Украины — знаковое событие: впервые суд стал на сторону общественности", — написал в Facebook депутат Вадим Новинский.
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Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде

Газета.Ru13:03

Что произошло за день: суббота, 6 апреля

Интерфакс13:30

Эксперт оценил признание киевским судом незаконным переименование УПЦ

RT на русском09:44

Суд в Киеве признал незаконным переименование Украинской православной церкви

Коммерсантъ07:48

Депутат Рады сообщил, что суд в Киеве признал незаконным требование о переименовании УПЦ

ТАСС07:27

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Вести.Ru06:55

Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде

РИА Новости08:21
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Футбол

ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби

Обновлено в 14:00
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Политика

Обнародовано заявление об отставке херсонского губернатора

Губернатор Херсонской области Украины Андрей Гордеев подал в отставку в связи с убийством местной активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 13:16
Политика

Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики и алкоголь

Обновлено вчера в 03:27
Общество

В Кронштадте началась подготовка военно-морского парада

Сегодня, 6 апреля, в Кронштадте начали готовиться к третьему по счету параду в честь Дня ВМФ, который пройдет 28 июля.
Обновлено в 12:57
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Происшествия

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании

Обновлено в 12:15
Футбол

«Ювентус» одержал волевую победу над «Миланом»

"Ювентус" победил "Милан" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии (2:1). В составе "россонери" отличился нападающий Кшиштоф Пентек, у "бьянконери" голами отметились форварды Пауло Дибала (с пенальти) и Мойзе Кин.
Обновлено в 14:01
Политика

Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:42
Политика

Кличко насмешили анализы Зеленского и Порошенко

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в своем Facebook.призвал кандидатов в украинские президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко не обманывать народ.
Обновлено в 12:42
Футбол

Руководство «Торпедо»: «Поливание водой болельщиков на трибунах — это вопиющие меры»

Во время игры 18-го тура ПФЛ между «Квантом» из Обнинска и «Торпедо» (1:2) болельщиков московской команды облили водой из пожарного брандспойта за нарушение правопорядка.
Обновлено в 13:07
Политика

Трамп сообщил, что ещё не прочитал доклад Мюллера

Американский лидер Дональд Трамп написал в своём микроблоге в Twitter, что пока не ознакомился с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».
Обновлено в 12:24
Политика

В Госдуме назвали место и время похорон бывшего директора ФСБ Ковалева

Прощание с депутатом Госдумы и бывшим директором ФСБ Николаем Ковалевым пройдет 8 апреля в ритуальном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента в Москве.
Обновлено в 12:39
Политика

В G7 призвали Россию освободить украинских моряков

Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:17
Общество

Минздрав предлагает наказывать за призыв к отказу от прививок

В ведомстве готовят законопроекты, запрещающие распространять информацию с призывами к отказу от вакцинации.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия

Мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции в Москве

В московском районе Люблино мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес

Максим Галкин признался, кто главный в их семье с Пугачевой

Юморист Максим Галкин признался, что, скорее всего, в его семье с Аллой Пугачевой главный не он. Об этом комик сказал в интервью KP.RU.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Обновлено в 11:52
Общество

Названы самые популярные имена для новорождённых в России

Обновлено вчера в 00:32
Экономика

Путин одобрил пять новых налогов

Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко

Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено вчера в 06:26
Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара

В субботу стало известно, что правительство национального согласия Ливии нанесло авиаудары по Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»

Обновлено в 06:47
Игры

Энтузиаст превратил Doom в один длинный коридор

Обновлено в 08:55
Армия и оружие

В США обвинили Индию во лжи об уничтожении пакистанского F-16

Обновлено вчера в 12:36
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Здоровье

7 апреля москвичи смогут проверить давление в павильоне МЦД

Проверить кровь на уровень глюкозы и холестерина москвичи и гости столицы смогут в демонстрационном павильоне МЦД на площади Киевского вокзала, как сообщает М24.RU.
Обновлено в 06:32
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено 04 апреля в 22:38
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Вадим Владиславович Новинский
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Предприниматель, общественный деятель, меценат. Входит в число богатейших людей Украины. Народный депутат Украины Верховной Рады VIII созыва от партии «Оппозиционный блок». Представитель Украины в ПАСЕ.
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