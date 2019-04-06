Политика
Киевский суд признал незаконным переименование УПЦВести.Ru 06:55
Окружной административный суд вынес решение о противоправности действий главы Верховной Рады Андрея Парубия, пишет "Интерфакс". "В новейшей истории Украины — знаковое событие: впервые суд стал на сторону общественности", — написал в Facebook депутат Вадим Новинский.
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Футбол
ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Политика
Обнародовано заявление об отставке херсонского губернатора
Губернатор Херсонской области Украины Андрей Гордеев подал в отставку в связи с убийством местной активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 13:16
Политика
Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики и алкоголь
Обновлено вчера в 03:27
Общество
В Кронштадте началась подготовка военно-морского парада
Сегодня, 6 апреля, в Кронштадте начали готовиться к третьему по счету параду в честь Дня ВМФ, который пройдет 28 июля.
Обновлено в 12:57
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании
Обновлено в 12:15
Футбол
«Ювентус» одержал волевую победу над «Миланом»
"Ювентус" победил "Милан" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии (2:1). В составе "россонери" отличился нападающий Кшиштоф Пентек, у "бьянконери" голами отметились форварды Пауло Дибала (с пенальти) и Мойзе Кин.
Обновлено в 14:01
Политика
Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:42
Политика
Кличко насмешили анализы Зеленского и Порошенко
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в своем Facebook.призвал кандидатов в украинские президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко не обманывать народ.
Обновлено в 12:42
Футбол
Руководство «Торпедо»: «Поливание водой болельщиков на трибунах — это вопиющие меры»
Во время игры 18-го тура ПФЛ между «Квантом» из Обнинска и «Торпедо» (1:2) болельщиков московской команды облили водой из пожарного брандспойта за нарушение правопорядка.
Обновлено в 13:07
Политика
Трамп сообщил, что ещё не прочитал доклад Мюллера
Американский лидер Дональд Трамп написал в своём микроблоге в Twitter, что пока не ознакомился с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».
Обновлено в 12:24
Политика
В Госдуме назвали место и время похорон бывшего директора ФСБ Ковалева
Прощание с депутатом Госдумы и бывшим директором ФСБ Николаем Ковалевым пройдет 8 апреля в ритуальном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента в Москве.
Обновлено в 12:39
Политика
В G7 призвали Россию освободить украинских моряков
Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:17
Общество
Минздрав предлагает наказывать за призыв к отказу от прививок
В ведомстве готовят законопроекты, запрещающие распространять информацию с призывами к отказу от вакцинации.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции в Москве
В московском районе Люблино мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес
Максим Галкин признался, кто главный в их семье с Пугачевой
Юморист Максим Галкин признался, что, скорее всего, в его семье с Аллой Пугачевой главный не он. Об этом комик сказал в интервью KP.RU.
Обновлено в 05:36
Общество
Названы самые популярные имена для новорождённых в России
Обновлено вчера в 00:32
Экономика
Путин одобрил пять новых налогов
Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко
Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено вчера в 06:26
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара
В субботу стало известно, что правительство национального согласия Ливии нанесло авиаудары по Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»
Обновлено в 06:47
Игры
Энтузиаст превратил Doom в один длинный коридор
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
В США обвинили Индию во лжи об уничтожении пакистанского F-16
Обновлено вчера в 12:36
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Здоровье
7 апреля москвичи смогут проверить давление в павильоне МЦД
Проверить кровь на уровень глюкозы и холестерина москвичи и гости столицы смогут в демонстрационном павильоне МЦД на площади Киевского вокзала, как сообщает М24.RU.
Обновлено в 06:32
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38