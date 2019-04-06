Политика
Киевский суд признал незаконным переименование УПЦВести.Ru 06:55
Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
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Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина о счёте за «оккупацию»
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев может выставить Москве счёт за «столетия оккупации».
Обновлено в 09:59
Политика
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД
Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:36
Происшествия
Самолет эвакуировали в Домодедово после угрозы взрыва
Самолет Boeing 787, который должен был вылететь в Токио из московского аэропорта Домодедово, проверяют после анонимного сообщения о "минировании", передает РИА "Новости" Вылет рейса задержан для осмотра воздушного судна.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Таксист попытался уйти от ДПС и врезался в столб в Петербурге
Авария произошла вечером 6 апреля. Таксист пытался скрыться от экипажа ДПС и влетел в столб.
Обновлено в 11:48
Футбол
«Краснодар» в меньшинстве одолел «Крылья Советов»
Обновлено в 11:40
Спорт
Анфиса Резцова: «Логинов отсидел за других»
Обновлено вчера в 14:05
Футбол
Спартак — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)
Обновлено в 11:30
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Музыка
Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»
Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
Обновлено в 08:49
Кино
Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина выйдет 9 мая, если он соответствует требованиям закона
Мединский напомнил, что с т.з. соблюдения закона картину оценивает специальный отдел Минкульта.
Обновлено в 12:32
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
В Обнинске футбольные фанаты устроили массовую драку
В городе состоялся футбольный матч между командой «Квант» (Обнинск) и московским «Торпедо».
Обновлено в 11:05
Политика
Замглавы МИД РФ провел переговоры с ливийским маршалом Хафтаром
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел переговоры по телефону с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Музыка
Maruv выступила на музыкальной премии в Москве
Обновлено в 06:35
Общество
На Северном Кавказе и Юге России высадили «телеаллеи»
В центре внимания Акции в преддверии перехода на цифровое телевидение на Северном Кавказе и Юге России прошли в крупных региональных городах.
Обновлено в 09:00
Энергетика
Цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля).
Обновлено в 11:19
Политика
Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.
Обновлено в 10:13
Спорт
Тарасова послала к чертовой матери экс-футболиста Зырянова
Обновлено в 09:05
Происшествия
Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион
Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей.
Обновлено в 11:55
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Политика
Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне
Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено в 12:24
Политика
Умер бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Умер бывший директор ФСБ, депутат Государственной думы Николай Ковалев, сообщил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Тысячи людей выдвинулись к резиденции президента Судана
Обновлено в 08:00
Здоровье
В Омской области растет заболеваемость опасной и заразной инфекцией
«Показатель заболеваемости в 9 раз превышает уровень заболеваемости по Сибирскому федеральному округу и в 18 раз превышает уровень заболеваемости по Российской Федерации», – заявили в Роспотребнадзоре по Омской области.
Обновлено в 10:52
Экономика
РЖД вложит 90 млрд рублей в модернизацию железных дорог Петербурга
Речь идет о модернизации и развитии инфраструктуры Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Стоимость программы – 88 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
В Британии начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»
В Великобритании начали выдавать паспорта, на которых нет надписи "Европейский союз", несмотря на перенос даты Brexit, сообщает газета Independent.
Обновлено в 08:50
Спорт
Александр Большунов стал третьим в норвежском марафоне Kobberlopet
Брянский лыжник Александр Большунов занял третье место в 43-километровом марафоне Kobberlopet, который прошел в субботу в Норвегии.
Обновлено в 09:22
Театры
Юрий Соломин переназначен худруком Малого театра
Министр культуры РФ Владимир Мединский переназначил художественным руководителем Малого театра Юрия Соломина.
Обновлено в 11:49