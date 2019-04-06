Политика
Киевский суд признал незаконным переименование УПЦВести.Ru 06:55
Окружной административный суд вынес решение о противоправности действий главы Верховной Рады Андрея Парубия, пишет "Интерфакс". "В новейшей истории Украины — знаковое событие: впервые суд стал на сторону общественности", — написал в Facebook депутат Вадим Новинский.
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Футбол
Вратарь «Спартака» Селихов сломал палец в игре с ЦСКА
Голкипер столичного "Спартака" Александр Селихов не смог из-за травмы доиграть встречу 22-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.
Обновлено в 16:21
Происшествия
В Иране на подводной лодке произошел взрыв
Обновлено в 16:17
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено вчера в 07:40
Хоккей
«Салават Юлаев» требует продолжения серии
Обновлено в 16:04
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Егор Крид раскрыл свои планы после ухода из Black Star
Обновлено в 10:29
Хоккей
Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ
Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено вчера в 14:43
Армия и оружие
Премьер Ливии пригрозил трибуналом участникам наступления на Триполи
Фаиз Сарадж отметил, что иски будут поданы и в ливийские и международные суды Премьер-министр ливийского Правительства национального согласия Фаиз Сарадж пригрозил международным трибуналом участникам наступления Ливийской национальной армии (ЛНА) на Триполи, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.
Обновлено в 15:49
Футбол
Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Происшествия
СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Космос
Созданный в РФ египетский спутник снял видео полёта над Землёй
Космический аппарат был создан подмосковной ракетно-космической корпорацией «Энергия» по заказу правительства Арабской Республики Египет.
Обновлено вчера в 14:32
Футбол
Бекао: «Момент Мельгарехо? Мы верили в Акинфеева»
Защитник ЦСКА Родригу Бекао рассказал о дух разных таймах команды в дерби со "Спартаком" (2:0) и спасении Акинфеева.
Обновлено в 15:10
Политика
Иерусалим перепроверяет документы украинского духовенства
Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.
Обновлено в 10:25
Происшествия
ЧП в Санкт-Петербурге: автомобиль упал с набережной в Неву
В субботу, 6 апреля, в Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта легковой автомобиль упал в Неву.
Обновлено в 16:28
Футбол
«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико»
Центральный матч 31-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» завершился победой каталонского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено в 16:58
Армия и оружие
В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»
В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Общество
Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Обновлено в 13:50
Политика
Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне
Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Во Владивостоке произошла крупная энергоавария
Во Владивостоке произошла масштабная энергоавария, перебои в подаче электричества наблюдались во всех районах города.
Обновлено в 15:25
Гаджеты
Ecobee готовит домашнюю видеокамеру
Компания Ecobee, известная своими умными термостатами, работает над своей первой видеокамерой внутреннего наблюдения.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
Лиза Боярская – не актриса, а её папа впал в маразм
Обновлено в 14:49
Политика
Гриценко после встречи с Зеленским ответил на вопрос, готов ли шоумен возглавить Украину
Не прошедший во второй тур президентских выборов на Украине экс-глава украинского оборонного ведомства Анатолий Гриценко поделился на своей страннице в Facebook подробностями встречи с победителем первого тура Владимиром Зеленским, сообщает "Российский Диалог".
Обновлено в 15:39
Футбол
Гол Йоветича помог «Монако» избежать поражения в матче с «Генгамом»
Счёт в матче открыл игрок «Генгама» Феликс Эбоа-Эбоа, отличившись на 23-й минуте. «Монако» ответил голом черногорца Стефана Йоветича.
Обновлено в 16:05
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Футбол
Скопинцев: «„Крылья“ стараются играть в атакующий футбол»
"Крылья" стараются играть в атакующий футбол.
Обновлено в 03:06
Наука
Найдена новая функция белков ядерной ламины
Известно, что ламины отвечают за организацию ядерного материала – хроматина, внутри ядра, и мутации в белках ядерной ламины могут приводить к тяжелым патологиям, например, к прогерии, болезни ускоренного старения.
Обновлено 03 апреля в 04:59
Наука
Ученые назвали главную причину рака
Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
Обновлено в 04:54
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено вчера в 06:54