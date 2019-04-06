На Украине Киевский суд признал незаконным переименование УПЦRuNews24.ru 09:15

В результате Киевский суд признал такие действия незаконными.

Политика Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1» Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.

Транспорт Заговор маршрутчиков, или Не нравится, идите пешком! Местные перевозчики преподнесли ульяновцам к годовщине избрания Путина оригинальный подарок — 18 марта повысили цену на проезд на три рубля.

Армия и оружие Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах Британский принц Уильям в течение трех недель работал в MI-5, MI-6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства.

Футбол Президент «Краснодара» высказался о скандале с Мамаевым Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.

Происшествия Суд отстранил от должности замминистра здравоохранения Якутии Суд в Якутии отстранил от должности заместителя министра здравоохранения региона Людмилу Вербицкую.

Футбол «Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании "Барселона" одержала победу над мадридским "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули встретился в субботу с послом России в Великобритании Александром Яковенко и обсудил ситуацию вокруг своего дела и отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

Гаджеты Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019 Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.

Армия и оружие ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

Политика Путину показали исследование об обуви и бедности россиян Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.

Происшествия Москвич купил две пачки сока за миллион рублей Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Футбол Бабаев: уверен, что Дзагоев останется в ЦСКА Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил РИА Новости, что уверен в том, что полузащитник армейцев Алан Дзагоев останется в команде, в вопросе продления контракта с ним остались лишь технические нюансы.

ЖКХ У Березняков появится комплексная дорожная карта Проекты будущих зданий предусматривают комплексное благоустройство, в том числе — прилегающей территории.

Общество Парфенов подал заявку на регистрацию бренда «Намедни» Российский журналист Леонид Парфенов обратился в Роспатент, чтобы зарегистрировать бренд «Намедни с Леонидом Парфеновым».

Политика Страны G7 намерены противостоять России в киберпространстве Страны «Большой семерки» намерены усилить борьбу против ряда угроз в киберпространстве, которые, по их мнению исходят от России.

Экономика В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.

Политика Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.

Театры Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра С артистом подписан бессрочный трудовой договор Актер и режиссер Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра, который он возглавляет с 1988 года, сообщает РИА Новости.