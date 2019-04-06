Политика

На Украине Киевский суд признал незаконным переименование УПЦRuNews24.ru 09:15

В результате Киевский суд признал такие действия незаконными.
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Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде

Газета.Ru13:03

Что произошло за день: суббота, 6 апреля

Интерфакс13:30

Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде

РИА Новости08:21

Суд в Киеве признал незаконным переименование Украинской православной церкви

Коммерсантъ07:48

Депутат Рады сообщил, что суд в Киеве признал незаконным требование о переименовании УПЦ

ТАСС07:27

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Вести.Ru06:55

Эксперт оценил признание киевским судом незаконным переименование УПЦ

RT на русском09:44
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Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты

Обновлено в 15:39
Происшествия

В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв

Обновлено в 18:20
Политика

Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»

Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено в 04:50
Транспорт

Заговор маршрутчиков, или Не нравится, идите пешком!

Местные перевозчики преподнесли ульяновцам к годовщине избрания Путина оригинальный подарок — 18 марта повысили цену на проезд на три рубля.
Обновлено в 14:18
Армия и оружие

Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах

Британский принц Уильям в течение трех недель работал в MI-5, MI-6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства.
Обновлено в 19:07
Футбол

Президент «Краснодара» высказался о скандале с Мамаевым

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Происшествия

Суд отстранил от должности замминистра здравоохранения Якутии

Суд в Якутии отстранил от должности заместителя министра здравоохранения региона Людмилу Вербицкую.
Обновлено в 12:05
Футбол

«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании

"Барселона" одержала победу над мадридским "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:03
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России

Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули встретился в субботу с послом России в Великобритании Александром Яковенко и обсудил ситуацию вокруг своего дела и отравления Сергея и Юлии Скрипалей.
Обновлено в 18:07
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 11:08
Политика

Путину показали исследование об обуви и бедности россиян

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.
Обновлено вчера в 06:18
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено в 17:48
Происшествия

Москвич купил две пачки сока за миллион рублей

Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено в 09:44
Футбол

Бабаев: уверен, что Дзагоев останется в ЦСКА

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил РИА Новости, что уверен в том, что полузащитник армейцев Алан Дзагоев останется в команде, в вопросе продления контракта с ним остались лишь технические нюансы.
Обновлено в 15:08
ЖКХ

У Березняков появится комплексная дорожная карта

Проекты будущих зданий предусматривают комплексное благоустройство, в том числе — прилегающей территории.
Обновлено в 02:52
Общество

Парфенов подал заявку на регистрацию бренда «Намедни»

Российский журналист Леонид Парфенов обратился в Роспатент, чтобы зарегистрировать бренд «Намедни с Леонидом Парфеновым».
Обновлено в 07:24
Происшествия

При пожаре в Подмосковье погибли два человека

Обновлено в 17:41
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

Обновлено в 04:39
Политика

Страны G7 намерены противостоять России в киберпространстве

Страны «Большой семерки» намерены усилить борьбу против ряда угроз в киберпространстве, которые, по их мнению исходят от России.
Обновлено в 11:36
Технологии

500 тыс. посетителей и 1 млн просмотров: 3DNews бъёт рекорды посещаемости!

Минувшая неделя получилась очень успешной для нашего сайта: посещаемость 3DNews значительно увеличилась в последние дни.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес

Принц Гарри проигнорировал бывших возлюбленных

Обновлено в 16:00
Экономика

В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал

Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено вчера в 10:29
Политика

Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище

Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Театры

Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра

С артистом подписан бессрочный трудовой договор Актер и режиссер Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра, который он возглавляет с 1988 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 18:10
Футбол

«Спартак» впервые проиграл при Кононове в РПЛ

Обновлено в 14:20
Здоровье

Йод всему голова: ТОП-8 продуктов, от которых умнеют - эксперты

Пищевые привычки и диеты отражаются на интеллектуальных способностях любого человека, считают эксперты.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Порошенко испытал комплекс ракет «Нептун»

Действующий президент Украины Петр Порошенко принял участие в испытаниях новейшего комплекса крылатых ракет "Нептун".
Обновлено вчера в 08:58
Шоу-бизнес

Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»

Обновлено в 18:13
Армия и оружие

Ливийская национальная армия маршала Хафтара пошла в наступление

Обновлено 04 апреля в 01:20
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