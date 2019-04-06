Политика
На Украине Киевский суд признал незаконным переименование УПЦRuNews24.ru 09:15
Оценить120
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 20:10, Ашберн
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Обновлено в 15:39
Происшествия
В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв
Обновлено в 18:20
Политика
Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»
Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено в 04:50
Транспорт
Заговор маршрутчиков, или Не нравится, идите пешком!
Местные перевозчики преподнесли ульяновцам к годовщине избрания Путина оригинальный подарок — 18 марта повысили цену на проезд на три рубля.
Обновлено в 14:18
Армия и оружие
Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах
Британский принц Уильям в течение трех недель работал в MI-5, MI-6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства.
Обновлено в 19:07
Футбол
Президент «Краснодара» высказался о скандале с Мамаевым
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Происшествия
Суд отстранил от должности замминистра здравоохранения Якутии
Суд в Якутии отстранил от должности заместителя министра здравоохранения региона Людмилу Вербицкую.
Обновлено в 12:05
Футбол
«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании
"Барселона" одержала победу над мадридским "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:03
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России
Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули встретился в субботу с послом России в Великобритании Александром Яковенко и обсудил ситуацию вокруг своего дела и отравления Сергея и Юлии Скрипалей.
Обновлено в 18:07
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 11:08
Политика
Путину показали исследование об обуви и бедности россиян
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.
Обновлено вчера в 06:18
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено в 17:48
Происшествия
Москвич купил две пачки сока за миллион рублей
Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено в 09:44
Футбол
Бабаев: уверен, что Дзагоев останется в ЦСКА
Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил РИА Новости, что уверен в том, что полузащитник армейцев Алан Дзагоев останется в команде, в вопросе продления контракта с ним остались лишь технические нюансы.
Обновлено в 15:08
ЖКХ
У Березняков появится комплексная дорожная карта
Проекты будущих зданий предусматривают комплексное благоустройство, в том числе — прилегающей территории.
Обновлено в 02:52
Общество
Парфенов подал заявку на регистрацию бренда «Намедни»
Российский журналист Леонид Парфенов обратился в Роспатент, чтобы зарегистрировать бренд «Намедни с Леонидом Парфеновым».
Обновлено в 07:24
Происшествия
При пожаре в Подмосковье погибли два человека
Обновлено в 17:41
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Политика
Страны G7 намерены противостоять России в киберпространстве
Страны «Большой семерки» намерены усилить борьбу против ряда угроз в киберпространстве, которые, по их мнению исходят от России.
Обновлено в 11:36
Технологии
500 тыс. посетителей и 1 млн просмотров: 3DNews бъёт рекорды посещаемости!
Минувшая неделя получилась очень успешной для нашего сайта: посещаемость 3DNews значительно увеличилась в последние дни.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Принц Гарри проигнорировал бывших возлюбленных
Обновлено в 16:00
Экономика
В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал
Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище
Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Театры
Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра
С артистом подписан бессрочный трудовой договор Актер и режиссер Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра, который он возглавляет с 1988 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 18:10
Футбол
«Спартак» впервые проиграл при Кононове в РПЛ
Обновлено в 14:20
Здоровье
Йод всему голова: ТОП-8 продуктов, от которых умнеют - эксперты
Пищевые привычки и диеты отражаются на интеллектуальных способностях любого человека, считают эксперты.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Порошенко испытал комплекс ракет «Нептун»
Действующий президент Украины Петр Порошенко принял участие в испытаниях новейшего комплекса крылатых ракет "Нептун".
Обновлено вчера в 08:58
Шоу-бизнес
Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»
Обновлено в 18:13
Армия и оружие
Ливийская национальная армия маршала Хафтара пошла в наступление
Обновлено 04 апреля в 01:20