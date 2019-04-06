Политика

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦВести.Ru 06:55

Окружной административный суд вынес решение о противоправности действий главы Верховной Рады Андрея Парубия, пишет "Интерфакс". "В новейшей истории Украины — знаковое событие: впервые суд стал на сторону общественности", — написал в Facebook депутат Вадим Новинский.
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Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде

Газета.Ru13:03

Что произошло за день: суббота, 6 апреля

Интерфакс13:30

Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде

РИА Новости08:21

Суд в Киеве признал незаконным переименование Украинской православной церкви

Коммерсантъ07:48

Депутат Рады сообщил, что суд в Киеве признал незаконным требование о переименовании УПЦ

ТАСС07:27

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Вести.Ru06:55

Эксперт оценил признание киевским судом незаконным переименование УПЦ

RT на русском09:44
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Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара

В субботу стало известно, что правительство национального согласия Ливии нанесло авиаудары по Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено в 17:18
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции в Москве

В московском районе Люблино мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции.
Обновлено в 12:51
Футбол

Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Авто

Электрокар Tesla Model X прошел испытания грязью

На YouTube-канале Teslicka CZ разместили видеоролик, на котором запечатлено, как электрический кроссовер Tesla Model X справляется с грязевыми препятствиями, испытания проходили на площадке автодрома Czech Motorland.
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия

СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Политика

Песков рассказал о целях встречи Путина с президентом Эстонии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о целях встречи Владимира Путина с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
Обновлено в 10:00
Политика

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
Футбол

ЦСКА победил «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона

Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль исландский полузащитник Арнор Сигурдссон.
Обновлено в 14:05
Культура

Гарик Харламов высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова в песне

Обновлено в 13:15
Происшествия

При пожаре в Подмосковье погибли два человека

Обновлено в 17:41
Армия и оружие

Атомный крейсер «Петр Великий» отстреляется в Баренцевом море

Флагман Северного флота, тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышли в субботу в Баренцево море.
Обновлено в 09:47
Хоккей

Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ

Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
Обновлено в 15:21
Здоровье

В Омской области растет заболеваемость опасной и заразной инфекцией

«Показатель заболеваемости в 9 раз превышает уровень заболеваемости по Сибирскому федеральному округу и в 18 раз превышает уровень заболеваемости по Российской Федерации», – заявили в Роспотребнадзоре по Омской области.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»

Обновлено в 06:47
Политика

Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне

Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие

В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»

В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено в 17:48
Шоу-бизнес

Владимир Познер: «Я дал дочери пощечину, потому что она плохо ела»

Обновлено в 08:30
Происшествия

В Китае зафиксирован факт заражения человека вирусом птичьего гриппа

Напомним, что первый случай заражения вирусом птичьего гриппа зафиксировали в Китае в 2013 году.
Обновлено в 17:54
Общество

В Вашингтоне захоронили прах правозащитницы Людмилы Алексеевой

Обновлено в 15:52
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено 04 апреля в 22:38
Общество

The Telegraph (Великобритания): хорошие упражнения при боли в пояснице (The Telegraph UK)

Боль в пояснице может быть парализующей и непреодолимой, но, по данным международной страховой компании «Бупа» (Bupa), ежегодно ее испытывает каждый третий из нас.
Обновлено в 18:10
Экономика

Совкомбанк привлек 6 млрд рублей через допэмиссию

Совкомбанк не первый раз привлекает иностранных инвесторов в капитал: в августе 2018 г. он разместил 9% акций и привлек 9,7 млрд руб. В допэмиссии участвовали Российско-китайский инвестфонд (создан РФПИ и China Investment Corp.), ближневосточные фонды и японская корпорация SBI Holdings.
Обновлено вчера в 14:19
Политика

Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено вчера в 17:40
Футбол

Жезус вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии

Первую путёвку в финал Кубка Англии в субботу вечером разыгрывали "Манчестер Сити" и "Брайтон".
Обновлено в 14:27
Политика

В Венесуэле митингуют сторонники и противники Мадуро

Обновлено в 14:34
Кино

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Обновлено вчера в 19:22
Происшествия

В Ленинградской области грузовик сбил женщину с ребенком

Грузовик Volvo сбил женщину и ребенка на федеральной трассе "Скандинавия" в Ленинградской области.
Обновлено в 16:28
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