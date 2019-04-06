Политика
Киевский суд признал незаконным переименование УПЦВести.Ru 06:55
Окружной административный суд вынес решение о противоправности действий главы Верховной Рады Андрея Парубия, пишет "Интерфакс". "В новейшей истории Украины — знаковое событие: впервые суд стал на сторону общественности", — написал в Facebook депутат Вадим Новинский.
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Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара
В субботу стало известно, что правительство национального согласия Ливии нанесло авиаудары по Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено в 17:18
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции в Москве
В московском районе Люблино мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции.
Обновлено в 12:51
Футбол
Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Авто
Электрокар Tesla Model X прошел испытания грязью
На YouTube-канале Teslicka CZ разместили видеоролик, на котором запечатлено, как электрический кроссовер Tesla Model X справляется с грязевыми препятствиями, испытания проходили на площадке автодрома Czech Motorland.
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия
СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Политика
Песков рассказал о целях встречи Путина с президентом Эстонии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о целях встречи Владимира Путина с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
Обновлено в 10:00
Политика
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
Футбол
ЦСКА победил «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона
Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль исландский полузащитник Арнор Сигурдссон.
Обновлено в 14:05
Происшествия
При пожаре в Подмосковье погибли два человека
Обновлено в 17:41
Армия и оружие
Атомный крейсер «Петр Великий» отстреляется в Баренцевом море
Флагман Северного флота, тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышли в субботу в Баренцево море.
Обновлено в 09:47
Хоккей
Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ
Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
Обновлено в 15:21
Здоровье
В Омской области растет заболеваемость опасной и заразной инфекцией
«Показатель заболеваемости в 9 раз превышает уровень заболеваемости по Сибирскому федеральному округу и в 18 раз превышает уровень заболеваемости по Российской Федерации», – заявили в Роспотребнадзоре по Омской области.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»
Обновлено в 06:47
Политика
Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне
Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»
В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено в 17:48
Происшествия
В Китае зафиксирован факт заражения человека вирусом птичьего гриппа
Напомним, что первый случай заражения вирусом птичьего гриппа зафиксировали в Китае в 2013 году.
Обновлено в 17:54
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Общество
The Telegraph (Великобритания): хорошие упражнения при боли в пояснице (The Telegraph UK)
Боль в пояснице может быть парализующей и непреодолимой, но, по данным международной страховой компании «Бупа» (Bupa), ежегодно ее испытывает каждый третий из нас.
Обновлено в 18:10
Экономика
Совкомбанк привлек 6 млрд рублей через допэмиссию
Совкомбанк не первый раз привлекает иностранных инвесторов в капитал: в августе 2018 г. он разместил 9% акций и привлек 9,7 млрд руб. В допэмиссии участвовали Российско-китайский инвестфонд (создан РФПИ и China Investment Corp.), ближневосточные фонды и японская корпорация SBI Holdings.
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено вчера в 17:40
Футбол
Жезус вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
Первую путёвку в финал Кубка Англии в субботу вечером разыгрывали "Манчестер Сити" и "Брайтон".
Обновлено в 14:27
Политика
В Венесуэле митингуют сторонники и противники Мадуро
Обновлено в 14:34
Кино
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия
В Ленинградской области грузовик сбил женщину с ребенком
Грузовик Volvo сбил женщину и ребенка на федеральной трассе "Скандинавия" в Ленинградской области.
Обновлено в 16:28