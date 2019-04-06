Политика

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦВести.Ru 06:55

Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
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Суд в Киеве признал незаконным требование о переименовании УПЦ

Известия08:30

Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде

РИА Новости08:21

Суд в Киеве признал незаконным переименование Украинской православной церкви

Интерфакс06:34

Депутат Рады сообщил, что суд в Киеве признал незаконным требование о переименовании УПЦ

ТАСС07:27

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Вести.Ru06:55

Суд в Киеве признал незаконным переименование Украинской православной церкви

Коммерсантъ07:48

Эксперт оценил признание киевским судом незаконным переименование УПЦ

RT на русском09:44
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Футбол

«Локомотив» — «Зенит», второе место против первого, Сёмин против Семака

Например, «Спартак» в апреле будет играть с «Ростовом», который к 22-му туру отстаёт от красно-белых в турнирной таблице на 4 очка и при удачном раскладе вполне способен претендовать на более высокое место в турнирной таблице.
Обновлено в 08:30
Политика

Лавров заявил о поддержке Россией всех политических сил в Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ливийском конфликте Москва поддерживает все силы.
Обновлено в 07:51
Происшествия

В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 08:12
Происшествия

У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет

Обновлено в 08:50
Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, пригрозившего России разорением в случае компенсации за якобы "столетия оккупации Украины".
Обновлено в 10:04
Хоккей

Панарин и Бобровский вывели «Коламбус» в плей-офф НХЛ

НХЛ назвала тройку лучших звезд игрового дня, и первое место в этом списке занял также Панарин. Бобровский стал третьей звездой.
Обновлено в 04:29
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь

Обновлено вчера в 03:32
Общество

Минздрав предложил наказывать за призыв против прививок

Министерство здравоохранения РФ готовит законопроекты, которые введут запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации и административную ответственность за их публикацию, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 03:14
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Здоровье

7 апреля москвичи смогут проверить давление в павильоне МЦД

Проверить кровь на уровень глюкозы и холестерина москвичи и гости столицы смогут в демонстрационном павильоне МЦД на площади Киевского вокзала, как сообщает М24.RU.
Обновлено в 06:32
Экономика

На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей

Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

Бывшего замминистра культуры обвинили в создании ОПС

Обновлено в 10:08
Армия и оружие

При обстреле Донецка боевиками ВСУ ранение получил мирный житель

Оперативное командование УНМ ДНР сообщило, что при утреннем обстреле единоукраинскими агрессорами окраин Донецка ранен мирный житель.
Обновлено в 10:57
Спорт

Тарасова послала футболиста «Зенита» за критику фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова слишком эмоционально отреагировала на слова бывшего футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Константина Зырянова, который назвал фигурное катание "адским спортом", так как в нем 18-летние девочки уже превращаются в ветеранов.
Обновлено в 09:07
Политика

Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.
Обновлено в 10:13
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные

Обновлено 03 апреля в 11:11
Футбол

Иско определился со своим будущим в «Реале»

По данным из СМИ, полузащитник "Реала" Иско определился со своим будущим в мадридском клубе.
Обновлено в 08:52
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено 04 апреля в 22:38
Технологии

В Германии спелеологи обнаружили гигантскую древнюю пещеру

Спелеологи обнаружили в Германии, в Рейнских сланцевых горах, гигантскую древнюю пещерную систему, предположительно, ей несколько миллионов лет.
Обновлено в 02:57
Гаджеты

Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн

Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на $1 млн, обменивая поддельные iPhone на настоящие, а после продавая последние.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Скабеева ответила на слухи о своем увольнении

Ведущая Ольга Скабеева прокомментировала информацию об увольнении с телеканала "Россия 1". Согласно порталу IReactor, журналистка, отвечая на соответствующий вопрос коллег, лишь рассмеялась, признавшись, что впервые об этом слышит.
Обновлено в 10:01
Общество

Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»

"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.
Обновлено вчера в 08:55
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

Обновлено в 04:39
Футбол

Вы отдаете «Спартаку» в матче с ЦСКА небольшое преимущество

41,5 процента участников опроса на Sportbox.ru полагают, что один из центральных матчей 22-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА завершится победой красно-белых.
Обновлено в 09:18
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Общество

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Авто

Что такое «кик-даун» на АКПП и когда его нужно применять

У автомобилей с автоматической коробкой есть специальная функция быстрого ускорения, которая получила название «кик-даун».
Обновлено в 09:07
Армия и оружие

Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море

Обновлено вчера в 05:10
Политика

В Иране пообещали приравнять армию США к группировке «ИГ»

Иран в случае внесения Вашингтоном элитных частей иранской армии - Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - в список иностранных террористических организаций приравняет американскую армию к ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГ").
Обновлено в 03:21
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