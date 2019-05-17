Политика

Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с УкраиныLenta.ru 05:30

Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников. Об этом сообщает пресс-служба суда на своем сайте.
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Киевский суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

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