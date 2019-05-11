Политика

Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке УкраиныРБК 05:43

«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
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