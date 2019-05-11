Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке УкраиныРБК 05:43

«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.

Авто В России автомобиль Bentley переделали в танк Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.

Происшествия Черный гроб с гранатами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге В Санкт-Петербурге в канале Грибоедова 10 мая местные жители обнаружили плавающий черный гроб.

Политика Трамп назвал «простой способ» избежать увеличения пошлин на товары Президент Дональд Трамп назвал "простой способ" избежать повышения пошлин на импортируемые в США товары.

Происшествия Largus едва не свалился в Невку на Выборгской набережной На Выборгской набережной Lada Largus едва не слетела в Невку, сообщили очевидцы в социальных сетях 11 мая.

Культура Венецианская биеннале современного искусства открывается для публики Совет директоров биеннале под председательством президента Паоло Баратты объявит обладателей "Золотых львов" - лучшего художника и лучший павильон.

Происшествия Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.

Здоровье Сергей Цивилёв: «Медицина у нас в ужасающем состоянии» По словам главы региона, неумелое управление и долги больниц привели медицину в «ужасающее состояние».

Гаджеты Fujifilm готовит преемника для премиальной камеры X100F Презентация новой камеры должна состоятся в январе 2020 года, а презентация Fujifilm X100F была проведена в январе 2017 года.

Политика В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне Митрополит Илларион посоветовал восхищающимся фигурой Сталина съездить на Бутовский полигон — крупнейшее в Москве место массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий сталинской эпохи.

Транспорт Пробег в память о Сергее Доренко организуют мотоциклисты Москвы В Москве запланирован пробег в память о российском журналисте Сергее Доренко. Он ушел из жизни в четверг, 9 мая.

Происшествия В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737 Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.

Армия и оружие Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Идлибу Как пояснил заместитель постпреда РФ при организации Владимир Сафронков, в документе искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.

Происшествия Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.

Космос Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне, о чем сообщил известный уфолог Скотт Уоринг.

Шоу-бизнес Бритни Спирс покинула здание суда босиком Американская певица Бритни Спирс ушла из здания лос-анджелесского суда, где проходило закрытое слушание о состоянии ее здоровья, без обуви и носков.

Политика В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой» Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.

Хоккей Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Шоу-бизнес Беременная звезда «Дома-2» Катя Колисниченко вышла замуж Беременная звезда "Дома-2" Катя Колисниченко вышла замуж Через час после появления публикации в микроблоге Юлии, снимком с торжества поделилась и сама невеста.

Здоровье Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.

Здоровье Кардиологи назвали основные симптомы разрыва аорты Если разрыв аорты происходит в районе грудной клетки, то в этой области человек испытывает сильные боли, вены начинают набухать, кожа становится синей, а шея отекает, пишет Российская газета.

Путешествия Составлен рейтинг самых популярных городов Европы для летнего отдыха Тиват и Бургас оказались самыми популярными направлениями у туристов, которые летят из Москвы и Санкт-Петербурга в Европу, сообщает Туту.ру.