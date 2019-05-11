Политика
Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке УкраиныРБК 05:43
«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
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Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище
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Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
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Черный гроб с гранатами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге
В Санкт-Петербурге в канале Грибоедова 10 мая местные жители обнаружили плавающий черный гроб.
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Политика
Трамп назвал «простой способ» избежать увеличения пошлин на товары
Президент Дональд Трамп назвал "простой способ" избежать повышения пошлин на импортируемые в США товары.
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На Выборгской набережной Lada Largus едва не слетела в Невку, сообщили очевидцы в социальных сетях 11 мая.
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Культура
Венецианская биеннале современного искусства открывается для публики
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Происшествия
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Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
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Здоровье
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Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне
Митрополит Илларион посоветовал восхищающимся фигурой Сталина съездить на Бутовский полигон — крупнейшее в Москве место массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий сталинской эпохи.
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Пробег в память о Сергее Доренко организуют мотоциклисты Москвы
В Москве запланирован пробег в память о российском журналисте Сергее Доренко. Он ушел из жизни в четверг, 9 мая.
Обновлено в 11:24
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.
Обновлено в 05:04
Музыка
Лазарев провёл вторую репетицию номера для Евровидения
Обновлено в 06:10
Происшествия
Дочь Сергея Доренко высказала свою версию его смерти
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Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Идлибу
Как пояснил заместитель постпреда РФ при организации Владимир Сафронков, в документе искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше
По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.
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Бритни Спирс покинула здание суда босиком
Американская певица Бритни Спирс ушла из здания лос-анджелесского суда, где проходило закрытое слушание о состоянии ее здоровья, без обуви и носков.
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Политика
Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой
Россия получила контроль над экономикой Украины.
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Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
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Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
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Если разрыв аорты происходит в районе грудной клетки, то в этой области человек испытывает сильные боли, вены начинают набухать, кожа становится синей, а шея отекает, пишет Российская газета.
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Тиват и Бургас оказались самыми популярными направлениями у туристов, которые летят из Москвы и Санкт-Петербурга в Европу, сообщает Туту.ру.
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Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
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