Политика
Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке УкраиныРБК 05:43
Окружной административный суд Киева вынес решение по иску о запрете подписания закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», сообщает «Интерфакс-Украина». Блокировать закон суд отказался.
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Происшествия
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом
Четыре человека пострадали в Петербурге в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 13:12
Политика
Крымский отдых входит в моду у украинцев
Обновлено в 09:03
Путешествия
Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост
Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.
Обновлено в 13:12
Общество
Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко
«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Боевики атаковали гостиницу в Пакистане
Обновлено в 11:32
Происшествия
Около 70 мигрантов утонули у берегов Туниса
Около 70 нелегальных мигрантов из Африки погибли на затонувшем у берегов Туниса морском судне.
Обновлено в 07:34
Наука
Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц
Вымерший 136 тысяч лет назад вид наземных птиц Dryolimnas cuvieri (кювьеров пастушок) возродился в прежнем состоянии.
Обновлено в 03:18
Футбол
В «Тамбове» прокомментировали выход команды в РПЛ
Футбольный клуб "Тамбов" считает выход команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ) величайшим моментом в истории тамбовского футбола.
Обновлено в 10:48
Гаджеты
В Сети появились фото смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro в чехлах
Накануне анонса смартфонов OnePlus 7 и 7 Pro в Сети появились фото гаджетов в чехлах.
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес
Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву
Галкин с Пугачевой отдыхали на свежем воздухе, судя по всему, около своего замка в Московской области.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке
Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.
Обновлено в 11:14
Политика
Канделаки объяснила, почему никто не пожалел больного Порошенко
Молодой и спортивный Владимир Зеленский одержал над «мнимым алкоголиком» Петром Порошенко победу с разгромным счетом в пиар-войне, заявила телеведущая Тина Канделаки.
Обновлено в 07:39
Политика
В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа
Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.
Обновлено в 02:53
Экономика
Курс биткоина стремится к отметке $ 7200
Биткоин продолжает стремительно расти: сейчас стоимость криптовалюты достигает 6,7 тысячи долларов.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Помощника московского прокурора нашли мертвым
В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 13:04
Политика
Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны США
Министерство коммерции КНР заявило о необходимости ответных действий, в случае если администрация США 10 мая повысит импортные пошлины на китайские товары.
Обновлено 08 мая в 12:39
Происшествия
На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой
Обновлено в 10:34
Общество
Мэр Лондона рассказал о получении множественных угроз
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что в его адрес поступают многочисленные угрозы, из-за чего главе города обеспечили круглосуточную охрану.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Россиянин пытался незаконно вывезти с Украины более 450 наручных часов
Россиянин пытался вывезти с Украины в Турцию более 450 наручных часов на сумму более 1,2 миллиона гривен (свыше 45 тысяч долларов), сообщает государственная пограничная служба.
Обновлено в 12:27
Политика
Морской трибунал заслушал дело украинских моряков
В пятницу в Гамбурге прошли слушания Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы при инциденте в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 12:28
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна
Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ
Обновлено в 10:44
Общество
В Омске похолодает до 0 градусов и вновь пойдет снег
К началу новой рабочей недели погода в Омской области испортится — ночная температура вновь упадет до нулевого значения, местами пойдет снег, а ветер поменяет направление на северное, сообщили синоптики ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
Обновлено в 08:03
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Космос
Ученые предупреждают, что Солнце с каждым днем становится все горячее - оно сделает Землю необитаемой
Учёные сообщили, что Солнце начало сильно нагреваться, а этот процесс в конечном итоге приведёт к концу жизни на планете Земля.
Обновлено в 05:35