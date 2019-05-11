Политика

Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке УкраиныРБК 05:43

Окружной административный суд Киева вынес решение по иску о запрете подписания закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», сообщает «Интерфакс-Украина». Блокировать закон суд отказался.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Суд в Киеве отказался запрещать закон об обязательном использовании украинского языка

Эхо Москвы08:00

Суд Киева не удовлетворил заявление о запрете подписания закона о госязыке

RT на русском05:48

Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины

РБК05:43

Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке

РИА Новости05:57

Суд Киева отказался блокировать закон о языке

News.ru07:12

Парубий заявил, что не допустит срыва подписания закона о языке

ТК Звездавчера в 15:43

Общественники требуют запретить Парубию подписывать закон о госязыке

Аргументы и Фактывчера в 12:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
Происшествия

Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 12:23
Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом

Четыре человека пострадали в Петербурге в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 13:12
Политика

Крымский отдых входит в моду у украинцев

Обновлено в 09:03
Путешествия

Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост

Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.
Обновлено в 13:12
Общество

Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко

«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Боевики атаковали гостиницу в Пакистане

Обновлено в 11:32
Происшествия

Около 70 мигрантов утонули у берегов Туниса

Около 70 нелегальных мигрантов из Африки погибли на затонувшем у берегов Туниса морском судне.
Обновлено в 07:34
Наука

Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц

Вымерший 136 тысяч лет назад вид наземных птиц Dryolimnas cuvieri (кювьеров пастушок) возродился в прежнем состоянии.
Обновлено в 03:18
Футбол

В «Тамбове» прокомментировали выход команды в РПЛ

Футбольный клуб "Тамбов" считает выход команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ) величайшим моментом в истории тамбовского футбола.
Обновлено в 10:48
Гаджеты

В Сети появились фото смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro в чехлах

Накануне анонса смартфонов OnePlus 7 и 7 Pro в Сети появились фото гаджетов в чехлах.
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес

Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву

Галкин с Пугачевой отдыхали на свежем воздухе, судя по всему, около своего замка в Московской области.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие

Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке

Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.
Обновлено в 11:14
Политика

Канделаки объяснила, почему никто не пожалел больного Порошенко

Молодой и спортивный Владимир Зеленский одержал над «мнимым алкоголиком» Петром Порошенко победу с разгромным счетом в пиар-войне, заявила телеведущая Тина Канделаки.
Обновлено в 07:39
Политика

В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа

Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.
Обновлено в 02:53
Экономика

Курс биткоина стремится к отметке $ 7200

Биткоин продолжает стремительно расти: сейчас стоимость криптовалюты достигает 6,7 тысячи долларов.
Обновлено в 11:30
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории вышли в футбольную Премьер-лигу

Обновлено в 09:58
Происшествия

Помощника московского прокурора нашли мертвым

В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 13:04
Политика

Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны США

Министерство коммерции КНР заявило о необходимости ответных действий, в случае если администрация США 10 мая повысит импортные пошлины на китайские товары.
Обновлено 08 мая в 12:39
Происшествия

На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой

Обновлено в 10:34
Общество

Мэр Лондона рассказал о получении множественных угроз

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что в его адрес поступают многочисленные угрозы, из-за чего главе города обеспечили круглосуточную охрану.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес

Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Россиянин пытался незаконно вывезти с Украины более 450 наручных часов

Россиянин пытался вывезти с Украины в Турцию более 450 наручных часов на сумму более 1,2 миллиона гривен (свыше 45 тысяч долларов), сообщает государственная пограничная служба.
Обновлено в 12:27
Политика

Морской трибунал заслушал дело украинских моряков

В пятницу в Гамбурге прошли слушания Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы при инциденте в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 12:28
Здоровье

Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Политика

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ

Обновлено в 10:44
Общество

В Омске похолодает до 0 градусов и вновь пойдет снег

К началу новой рабочей недели погода в Омской области испортится — ночная температура вновь упадет до нулевого значения, местами пойдет снег, а ветер поменяет направление на северное, сообщили синоптики ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
Обновлено в 08:03
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Космос

Ученые предупреждают, что Солнце с каждым днем становится все горячее - оно сделает Землю необитаемой

Учёные сообщили, что Солнце начало сильно нагреваться, а этот процесс в конечном итоге приведёт к концу жизни на планете Земля.
Обновлено в 05:35
Футбол

Трабукки рассказал, что Каррера хотел отправить Глушакова в аренду из «Спартака»

Обновлено в 13:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное