Политика

Киевский стадион «Олимпийский» не получал заявок от Зеленского о дебатахТАСС вчера в 14:06

Ранее в среду Зеленский в своем видеообращении заявил, что принимает предложение Петра Порошенко на участие в дебатах, но с условием, что они пройдут на самом крупном в стране стадионе "Олимпийский" в Киеве.
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О дебатах между Зеленским и Порошенко на «Олимпийском» высказалась пресс-служба стадиона

Экономика сегоднявчера в 14:46

«Олимпийский» в Киеве заявил об отсутствии заявки от Зеленского на дебаты

РБКвчера в 14:38

Стадион «Олимпийский» в Киеве: Официальной заявки на проведение дебатов нет

REGNUMвчера в 14:27

Киевский стадион «Олимпийский» не получал заявок от Зеленского о дебатах

ТАССвчера в 14:06
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:23, Ашберн
Политика

В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии

Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:31
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова в распространения порочащей достоинство врачей-остеопатов информации.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Петербуржец устроил поножовщину в ресторане из-за мести за жену

В Петербурге мужчина ранил сотрудников ресторана в отместку за увольнение жены. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

На Урале пенсионерка выбиралась из травмпункта ползком

В одной из поликлиник свердловского города Первоуральска пожилая женщина спускалась по лестнице с этажа, на котором находится травмпункт, ползком.
Обновлено в 00:28
Происшествия

Глава СК уличил в коррупции отставную судью из Саратовской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции против мирового судьи в отставке из Саратовской области, сообщает ведомство в четверг.
Обновлено в 04:12
Политика

«Коммерсантъ» узнал об уходе Алексея Рогозина из ОАК

«Алексей Рогозин действительно принял решение об уходе с поста генерального директора Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина и вице-президента ОАК», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:25
Экономика

Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Политика

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе

Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA

В 2017 году Макгрегор приостановил карьеру в ММА, чтобы провести бой по правилам бокса против американца Флойда Мейвезера.
Обновлено в 02:53
Политика

Власти Венесуэлы начали уголовный процесс против Гуайдо

Обновлено в 02:42
Политика

Британская Палата общин одобрила законопроект о переносе «Брексита»

Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обяжет премьер-министра Терезу Мэй просить об отсрочке «Брексита».
Обновлено вчера в 18:59
Общество

В Амстердаме открылся 5D порнокинотеатр

Обновлено в 03:14
Интернет

В открытый доступ попали данные миллионов пользователей Facebook

Обновлено в 02:52
Кино

Путин поздравил с днем рождения Элину Быстрицкую

Обновлено в 03:07
Экономика

Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты

Опрос проводился следующим образом: сотрудники агентств обзванивали неплательщиков, и, если те отказывались возвращать просроченный долг, операторы фиксировали причину отказа.
Обновлено в 00:30
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес

У Евгении Брик с Валерием Тодоровским не было настоящей свадьбы

Обновлено в 03:13
Происшествия

Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица

Обновлено вчера в 23:33
Политика

Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста

Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Общество

Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10%

Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.
Обновлено в 01:40
Политика

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Обновлено 02 апреля в 16:15
Хоккей

«Нефтехимик» расстался с тремя игроками

Пресс-служба «Нефтехимика» объявила о расторжении контрактов с тремя игроками.
Обновлено в 03:15
Театры

Актриса дала пощечину зрительнице на спектакле «Груз 300» в Петербурге

Обновлено вчера в 12:40
Политика

Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах

Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Разбившаяся под Москвой маршрутка работала нелегально

Ространснадзор намерен провести проверку трассы Тула — Москва на предмет нелегальных перевозчиков после смертельного ДТП, в которое попала нелегально работавшая маршрутка.
Обновлено в 03:18
Здоровье

Роспотребнадзор выявил 23 наиболее пораженных ВИЧ региона

Согласно справке Роспотребнадзора, в России в 2018 году «регистрируется рост числа регионов с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией (более 0,5% от численности населения)».
Обновлено вчера в 16:33
Политика

Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией

Экс-мэр эстонского Таллина Эдгар Сависаар обратился к властям своей страны с призывом пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес

Актриса Берсенева призналась, что до развода ее довели драки с мужем

Обновлено вчера в 11:36
Общество

Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено вчера в 15:30
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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