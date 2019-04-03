Политика
Киевский стадион «Олимпийский» не получал заявок от Зеленского о дебатахТАСС вчера в 14:06
Ранее в среду Зеленский в своем видеообращении заявил, что принимает предложение Петра Порошенко на участие в дебатах, но с условием, что они пройдут на самом крупном в стране стадионе "Олимпийский" в Киеве.
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О дебатах между Зеленским и Порошенко на «Олимпийском» высказалась пресс-служба стадиона
Экономика сегоднявчера в 14:46
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Политика
В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии
Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:31
Общество
Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова в распространения порочащей достоинство врачей-остеопатов информации.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Петербуржец устроил поножовщину в ресторане из-за мести за жену
В Петербурге мужчина ранил сотрудников ресторана в отместку за увольнение жены. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
На Урале пенсионерка выбиралась из травмпункта ползком
В одной из поликлиник свердловского города Первоуральска пожилая женщина спускалась по лестнице с этажа, на котором находится травмпункт, ползком.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Глава СК уличил в коррупции отставную судью из Саратовской области
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции против мирового судьи в отставке из Саратовской области, сообщает ведомство в четверг.
Обновлено в 04:12
Политика
«Коммерсантъ» узнал об уходе Алексея Рогозина из ОАК
«Алексей Рогозин действительно принял решение об уходе с поста генерального директора Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина и вице-президента ОАК», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:25
Экономика
Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе
Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA
В 2017 году Макгрегор приостановил карьеру в ММА, чтобы провести бой по правилам бокса против американца Флойда Мейвезера.
Обновлено в 02:53
Политика
Власти Венесуэлы начали уголовный процесс против Гуайдо
Обновлено в 02:42
Политика
Британская Палата общин одобрила законопроект о переносе «Брексита»
Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обяжет премьер-министра Терезу Мэй просить об отсрочке «Брексита».
Обновлено вчера в 18:59
Общество
В Амстердаме открылся 5D порнокинотеатр
Обновлено в 03:14
Кино
Путин поздравил с днем рождения Элину Быстрицкую
Обновлено в 03:07
Экономика
Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты
Опрос проводился следующим образом: сотрудники агентств обзванивали неплательщиков, и, если те отказывались возвращать просроченный долг, операторы фиксировали причину отказа.
Обновлено в 00:30
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста
Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Общество
Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10%
Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.
Обновлено в 01:40
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено 02 апреля в 16:15
Хоккей
«Нефтехимик» расстался с тремя игроками
Пресс-служба «Нефтехимика» объявила о расторжении контрактов с тремя игроками.
Обновлено в 03:15
Театры
Актриса дала пощечину зрительнице на спектакле «Груз 300» в Петербурге
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах
Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Разбившаяся под Москвой маршрутка работала нелегально
Ространснадзор намерен провести проверку трассы Тула — Москва на предмет нелегальных перевозчиков после смертельного ДТП, в которое попала нелегально работавшая маршрутка.
Обновлено в 03:18
Здоровье
Роспотребнадзор выявил 23 наиболее пораженных ВИЧ региона
Согласно справке Роспотребнадзора, в России в 2018 году «регистрируется рост числа регионов с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией (более 0,5% от численности населения)».
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией
Экс-мэр эстонского Таллина Эдгар Сависаар обратился к властям своей страны с призывом пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Актриса Берсенева призналась, что до развода ее довели драки с мужем
Обновлено вчера в 11:36
Общество
Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено вчера в 15:30