Киевский стадион «Олимпийский» не получал заявок от Зеленского о дебатахТАСС вчера в 14:06

Ранее в среду Зеленский в своем видеообращении заявил, что принимает предложение Петра Порошенко на участие в дебатах, но с условием, что они пройдут на самом крупном в стране стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Киевский стадион «Олимпийский» не получал заявок от Зеленского о дебатах

Политика В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.

Общество Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова в распространения порочащей достоинство врачей-остеопатов информации.

Происшествия Петербуржец устроил поножовщину в ресторане из-за мести за жену В Петербурге мужчина ранил сотрудников ресторана в отместку за увольнение жены. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Происшествия На Урале пенсионерка выбиралась из травмпункта ползком В одной из поликлиник свердловского города Первоуральска пожилая женщина спускалась по лестнице с этажа, на котором находится травмпункт, ползком.

Происшествия Глава СК уличил в коррупции отставную судью из Саратовской области Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции против мирового судьи в отставке из Саратовской области, сообщает ведомство в четверг.

Политика «Коммерсантъ» узнал об уходе Алексея Рогозина из ОАК «Алексей Рогозин действительно принял решение об уходе с поста генерального директора Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина и вице-президента ОАК», — сказал собеседник агентства.

Экономика Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.

Политика Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA В 2017 году Макгрегор приостановил карьеру в ММА, чтобы провести бой по правилам бокса против американца Флойда Мейвезера.

Политика Британская Палата общин одобрила законопроект о переносе «Брексита» Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обяжет премьер-министра Терезу Мэй просить об отсрочке «Брексита».

Экономика Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты Опрос проводился следующим образом: сотрудники агентств обзванивали неплательщиков, и, если те отказывались возвращать просроченный долг, операторы фиксировали причину отказа.

Культура Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.

Политика Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.

Общество Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10% Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.

Хоккей «Нефтехимик» расстался с тремя игроками Пресс-служба «Нефтехимика» объявила о расторжении контрактов с тремя игроками.

Политика Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.

Происшествия Разбившаяся под Москвой маршрутка работала нелегально Ространснадзор намерен провести проверку трассы Тула — Москва на предмет нелегальных перевозчиков после смертельного ДТП, в которое попала нелегально работавшая маршрутка.

Здоровье Роспотребнадзор выявил 23 наиболее пораженных ВИЧ региона Согласно справке Роспотребнадзора, в России в 2018 году «регистрируется рост числа регионов с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией (более 0,5% от численности населения)».

Политика Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией Экс-мэр эстонского Таллина Эдгар Сависаар обратился к властям своей страны с призывом пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.