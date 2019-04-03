Киевский стадион «Олимпийский» не получал заявок от Зеленского о дебатахТАСС 14:06

Ранее в среду Зеленский в своем видеообращении заявил, что принимает предложение Петра Порошенко на участие в дебатах, но с условием, что они пройдут на самом крупном в стране стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Киевский стадион «Олимпийский» не получал заявок от Зеленского о дебатах

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