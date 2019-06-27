Политика

Киевский историк заявил, что реформы Петра I проводили украинцыФАН вчера в 21:33

Реформы Петра I проводились выходцами из Украины. Об этом заявил киевский историк Виктор Брехуненко на конференции, посвященной 310-летию Полтавской битвы. Он усомнился в реформаторских способностях первого российского императора.
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Пользователи Сети высмеяли киевского историка Брехуненко за его слова о реформах Петра I

Телеканал 360°06:17

На Украине приписали себе реформы Петра I

URA.Ruвчера в 22:33

Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы

РИА Новостивчера в 20:07

Киевский историк заявил, что реформы Петра I проводили украинцы

ФАНвчера в 21:33

Историк назвал реформы Петра I достижением украинцев

Известиявчера в 21:20

Историк из Киева: Реформы Петра I проводили украинцы

РЕН ТВвчера в 20:33

Украинский историк заявил о вкладе украинцев в реформы Петра I

RT на русскомвчера в 21:56
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Бритни Спирс показала фигуру в бикини на Карибах

На прошлой неделе 37-летняя певица вместе с мамой отправилась набираться сил на Карибские острова, где Бритни, как обычно, не упустили из виду папарацци.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия

Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски

Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Экономика

ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции

В четверг, 27 июня, санируемый Центробанком банк «Открытие» объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования своего бренда.
Обновлено в 06:38
Политика

Социологи рассказали, кого украинцы хотели бы видеть на посту премьера

Ранее, 10 июня, были опубликованы данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым около 12,9% избирателей поддерживали кандидатуру Бойко на пост премьер-министра Украины, поддержка Тимошенко составила 11,3%, на третьем месте был экс-глава СБ Украины, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко - 8,1%.
Обновлено в 06:53
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Свалка третий день горит в Петербурге

Пожар уже несколько дней продолжается на несанкционированной свалке на Волхонском шоссе в Красносельском районе на юге Петербурга, его тушат сотрудники МЧС, вероятной причиной ЧП является умышленный поджог, сообщил журналистам в четверг начальник Главного управления МЧС по городу Алексей Аникин.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Наука

В Крыму найдена гигантская ископаемая птица

При строительстве трассы «Таврида» в крымской пещере обнаружены кости гигантской ископаемой птицы весом до 450 кг.
Обновлено в 07:22
Политика

В Кремле назвали снятие неприкосновенности с Атамбаева делом Киргизии

Ранее парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева, руководившего страной с 2011 по 2017 год.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие

На «Армии-2019» представили новый танковый мостоукладчик

Танковый мостоукладчик с механизированным мостом повышенной пропускной способности представили специалисты Омского завода транспортного машиностроения на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:08
Общество

Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве двух девушек в Покрове

Обновлено в 05:22
Интернет

Mozilla представила инструмент, как обмануть таргетированную рекламу

Компания Mozilla представила уникальный инструмент, как обмануть таргетированную рекламу, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:08
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия

В столице Туниса прогремели два взрыва

Обновлено в 07:11
Экономика

Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов

Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.
Обновлено в 06:22
Политика

Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР

В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Обновлено в 06:00
Футбол

Руни забил гол-красавец ударом со своей половины поля

Обновлено в 01:07
Футбол

Промес оставил сообщение для «Севильи» в Instagram

Голландский полузащитник Куинси Промес, перешедший из «Севильи» в «Аякс», попрощался с испанским клубом.
Обновлено в 03:36
Кино

Нижний Тагил вновь присоединится к всероссийской акции «Ночь кино»

Всероссийская акция «Ночь кино» в четвёртый раз пройдёт в городах России в 24 августа.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Школьниц из Забайкалья заставили работать официантками в Китае

Несколько школьниц из Забайкальского края, отправившихся в Китай от художественной школы, были вынуждены работать там официантками в ресторане, СК начал проверку, сообщило в четверг на своем сайте региональное управление ведомства.
Обновлено в 05:36
Политика

Партия Зеленского выступила против демарша Украины в ПАСЕ

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает выход украинской делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы в ответ на восстановление полномочий России в ПАСЕ.
Обновлено в 06:10
Общество

Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю

Обновлено в 06:43
Технологии

В России разрешили использовать первый в мире плавучий блок АЭС

Ростехнадзор разрешил эксплуатировать уникальный атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов».
Обновлено в 04:46
Политика

Евкуров станет заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Политика

Захарова заявила о парадоксе в вопросе освобождения украинских моряков

Украина отказалась в принципе обсуждать вопрос освобождения украинских моряков и передачи кораблей.
Обновлено в 06:47
Политика

Путин пообещал рост соцгарантий военных и правоохранителей

Государство продолжит развитие системы социальных гарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 07:07
Футбол

«Зенит» объявил о переходе Панюкова в «Урал»

Обновлено в 05:15
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