Киевский историк заявил, что реформы Петра I проводили украинцыФАН вчера в 21:33

Реформы Петра I проводились выходцами из Украины. Об этом заявил киевский историк Виктор Брехуненко на конференции, посвященной 310-летию Полтавской битвы. Он усомнился в реформаторских способностях первого российского императора.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Шоу-бизнес Бритни Спирс показала фигуру в бикини на Карибах На прошлой неделе 37-летняя певица вместе с мамой отправилась набираться сил на Карибские острова, где Бритни, как обычно, не упустили из виду папарацци.

Происшествия Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22 Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.

Происшествия В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.

Экономика ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции В четверг, 27 июня, санируемый Центробанком банк «Открытие» объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования своего бренда.

Политика Социологи рассказали, кого украинцы хотели бы видеть на посту премьера Ранее, 10 июня, были опубликованы данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым около 12,9% избирателей поддерживали кандидатуру Бойко на пост премьер-министра Украины, поддержка Тимошенко составила 11,3%, на третьем месте был экс-глава СБ Украины, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко - 8,1%.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.

Происшествия Свалка третий день горит в Петербурге Пожар уже несколько дней продолжается на несанкционированной свалке на Волхонском шоссе в Красносельском районе на юге Петербурга, его тушат сотрудники МЧС, вероятной причиной ЧП является умышленный поджог, сообщил журналистам в четверг начальник Главного управления МЧС по городу Алексей Аникин.

Происшествия Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.

Наука В Крыму найдена гигантская ископаемая птица При строительстве трассы «Таврида» в крымской пещере обнаружены кости гигантской ископаемой птицы весом до 450 кг.

Политика В Кремле назвали снятие неприкосновенности с Атамбаева делом Киргизии Ранее парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева, руководившего страной с 2011 по 2017 год.

Армия и оружие На «Армии-2019» представили новый танковый мостоукладчик Танковый мостоукладчик с механизированным мостом повышенной пропускной способности представили специалисты Омского завода транспортного машиностроения на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

Общество Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.

Интернет Mozilla представила инструмент, как обмануть таргетированную рекламу Компания Mozilla представила уникальный инструмент, как обмануть таргетированную рекламу, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Экономика Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.

Политика Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Футбол Промес оставил сообщение для «Севильи» в Instagram Голландский полузащитник Куинси Промес, перешедший из «Севильи» в «Аякс», попрощался с испанским клубом.

Кино Нижний Тагил вновь присоединится к всероссийской акции «Ночь кино» Всероссийская акция «Ночь кино» в четвёртый раз пройдёт в городах России в 24 августа.

Происшествия Школьниц из Забайкалья заставили работать официантками в Китае Несколько школьниц из Забайкальского края, отправившихся в Китай от художественной школы, были вынуждены работать там официантками в ресторане, СК начал проверку, сообщило в четверг на своем сайте региональное управление ведомства.

Политика Партия Зеленского выступила против демарша Украины в ПАСЕ Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает выход украинской делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы в ответ на восстановление полномочий России в ПАСЕ.

Политика Евкуров станет заместителем Шойгу Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.

Политика Захарова заявила о парадоксе в вопросе освобождения украинских моряков Украина отказалась в принципе обсуждать вопрос освобождения украинских моряков и передачи кораблей.