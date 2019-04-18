Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанкаИзвестия 06:52
Договор купли-продажи государством акций банка постановлением суда признан недействительным с момента заключения. 8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал ПриватБанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
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«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб
На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
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Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
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Футбол
«Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.
Обновлено в 07:16
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Россия оставила Украину без нефти
2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений значится нефтяное эмбарго.
Обновлено в 10:01
Происшествия
На Южном Урале поймали рэкетиров, вымогавших деньги у военных
Как сообщают в пресс-службе УФСБ России по Центральному военному округу, выходцы из республик Северного Кавказа и стран СНГ после окончания военной службы по призыву остались в окрестностях гарнизона в Челябинской области.
Обновлено в 09:00
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Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
Обновлено в 10:13
Кино
Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери
Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Политика
Президент Эстонии захотел диалога с Россией
Кальюлайд прилетела в Москву в четверг, 18 апреля. Это первый визит главы Эстонии в Россию за последние восемь лет.
Обновлено в 09:13
Политика
Песков сообщил детали визита в Москву советника Трампа по России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что советник президента США, директор по вопросам России и Евразии в Совете по национальной безопасности Фиона Хилл встретилась в Москве с помощником российского лидера Юрием Ушаковым.
Обновлено в 07:24
Общество
Писателя Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Консилиум врачей принял решение о возможности транспортировки писателя Дмитрия Быкова из уфимской больницы в московскую клинику, сообщил «Интерфаксу» председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Обновлено в 09:23
Политика
Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил, что сговора Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году не было.
Обновлено в 09:43
Авто
Hyundai представила новый седан Sonata
Экстерьер новинки отличается от актуального поколения седана новой концепцией дизайна корейской марки.
Обновлено 16 апреля в 04:46
Происшествия
В московской редакции «Росбалта» прошли обыски
Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.
Обновлено в 07:35
Культура
В Сети массово раскупают диски с мюзиклом Notre Dame de Paris
После пожара в соборе Парижской Богоматери во французских интернет-магазинах вырос спрос на диски с мюзиклом Notre Dame de Paris.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации
Обновлено вчера в 22:42
Здоровье
8-летняя волгоградка с ДЦП нуждается в помощи
Родители Вики – Вячеслав и Дарья Арьковы начали реабилитацию дочери, потратили уже около 10 миллионов рублей, отвезли Вику в клиники Польши, Германии, Украины, России, сейчас лечат в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:37
Политика
Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере.
Обновлено в 08:42
Спорт
Кот и медведь стали талисманами олимпийской команды России
Обновлено в 07:37
Политика
Госдума проголосовала за повышение пенсий ветеранам войны
Депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении законопроект, направленный на повышение пенсий участникам Великой Отечественной войны.
Обновлено 16 апреля в 07:09
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района пережил остановку сердца
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Челябинске ликвидировали открытое горение в бизнес-центре
Открытое горение в здании бизнес-центра "Аврора" в Челябинске удалось ликвидировать на площади 310 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:18
Интернет
Сбербанк разработал виртуальную ведущую новостей Елену
Разработчики Сбербанка создали цифрового робота Елену, который может самостоятельно вести новостные сюжеты.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Турчинов призвал признать ФСБ террористической организацией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ и Главное управление Генерального штаба России должны быть признаны террористическими организациями.
Обновлено в 06:18
Политика
В Кремле отреагировали на обращение хоккеиста Дацюка об отмене СНИЛС
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ознакомились с обращением форварда петербургского СКА Павла Дацюка с просьбой отменить принятый в начале апреля федеральный закон о СНИЛС.
Обновлено в 05:40
Кино
Фото: HBO представил кадры второго эпизода «Игры престолов»
Канал HBO решил скрасить томительное ожидание и после промо-ролика представил вниманию зрителей 14 кадров из будущей серии.
Обновлено в 02:38
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Футбол
Роналду разочаровался в «Ювентусе» после вылета из Лиги чемпионов
16 апреля голландский «Аякс» обыграл «Ювентус» со счетом 2:1 в Турине и лишил итальянцев полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 08:31
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32