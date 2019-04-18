Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанкаИзвестия 06:52

Договор купли-продажи государством акций банка постановлением суда признан недействительным с момента заключения. 8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал ПриватБанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
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Нацбанк Украины обжалует отказ признавать законным национализацию «Приватбанка»

Коммерсантъ08:43

Минфин Украины прокомментировал национализацию Приватбанка

РИА Новости08:35

Минфин не согласился с решением суда по банку Коломойского

Газета.Ru08:39

Суд принял сторону Коломойского в споре о национализации Приватбанка

РБК07:38

Суд в Киеве признал незаконной национализацию «ПриватБанка»

Эхо Москвы08:03

Киевский суд признал незаконной национализацию «ПриватБанка»

RT на русском06:52

Минфин Украины заявил, что национализация Приватбанка была законной

ТАСС08:39
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Политика

Россия запретила экспортировать нефть на Украину

Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено в 06:52
Финансы

Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года

Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 рубля 25 мая прошлого года.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
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В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Происшествия

В ФРГ предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря

Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, которого подозревают в пособничестве убийству узников.
Обновлено в 07:46
Политика

Зеленский поддержал легализацию марихуаны и проституции на Украине

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Политика

Путин вызвал Воробьева и Дитриха для отчета по дорогам в районе Химок

Президент России Владимир Путин заслушает доклад главы Минтранса Евгения Дитриха и губернатора Московской области Андрея Воробьева о решении транспортных вопросов в подмосковных Химках.
Обновлено в 05:21
Спорт

Двух российских биатлонистов дисквалифицировали на один год

Российские биатлонисты Алексей Корнев и Максим Буртасов были дисквалифицированы на один год в связи с нарушением антидопинговых правил.
Обновлено в 07:27
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Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.
Обновлено в 07:16
Авто

Новый Subaru Outback стал ближе к «Форестеру»

Новое поколение кроссовера Subaru Outback базирует на новейшей глобальной платформе, которая сделала модель более управляемой и динамичной.
Обновлено вчера в 11:39
Общество

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отчитался о доходах

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о своих доходх за 2018 год.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие

Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией

По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
Политика

В польском городе осквернили обелиск советским воинам. МИД РФ возмущён

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала возмущение Москвы тем фактом, что в польском городе осквернили обелиск советским воинам.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Волочкова дважды показала фирменный шпагат на концерте Пугачевой

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Обновлено в 08:19
Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Экономика

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
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Медведев: некоторые россияне просто выживают

В среду, 17 апреля, премьер Дмитрий Медведев рассказал в Госдуме об итогах работы своего кабинета в 2018 году.
Обновлено вчера в 06:08
Футбол

Букмекеры назвали «Наполи» фаворитом в матче с «Арсеналом»

«Наполи» назван фаворитом в противостоянии с «Арсеналом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 08:25
Экономика

«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей

Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
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Свидетель драки с участием Кокорина и Мамаева ждал вмешательства полиции

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Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт

Писатель Дмитрий Быков, которому стало плохо по дороге в Уфу, госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт, его состояние остается тяжелым, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.
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Forbes опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов России

Российская редакция журнала Forbes опубликовала рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
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Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
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Власти Москвы приняли решение отказаться от невысоких заборов, ограждающих газоны.
Обновлено в 08:21
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Жену Кокорина возмутили заявления Пака в суде

Жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова с негодованием прокомментировала слова главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака в Пресненском суде Москвы, где проходят слушания по делу футболиста.
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Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ

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Водка в России оказалась нелегальной на треть

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Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Эстонии Керсти Кальюлайд в Москве назвал ненормальной ситуацию, при которой отсутствуют контакты между официальными лицами соседних стран.
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Захарова назвала мифом изоляцию Крыма

Несколько иностранных гостей форума посетовали, что после возвращения Крыма в состав РФ консульства европейских государтв в Крыму были закрыты, и это затрудняет общение представителей национальных диаспор полуострова со своими соотечественниками за рубежом, а также усложняет поездки в Европу.
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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