Армия и оружие
Киев заявил о заходе российского корабля в зону учений Sea BreezeРИА Новости 07:36
Российский корабль "Сметливый" зашел в закрытый район, где проводились стрельбы в рамках учений Sea Breeze, заявила пресс-служба Военно-морских сил Украины в фейсбуке. По данным ВМСУ, инцидент произошел 10 июня в 8:00.
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с чего всё началось
«Несмотря на сообщение для мореплавателей о закрытии района для проведения международных учений Sea Breeze 2019, корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" около 8:00 по московскому времени 10 июля 2019 года зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции»,— говорится в сообщении ВМС Украины.Коммерсантъ09:31
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