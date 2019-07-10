с чего всё началось

Российский корабль "Сметливый" зашел в закрытый район, где проводились стрельбы в рамках учений Sea Breeze, заявила пресс-служба Военно-морских сил Украины в фейсбуке. По данным ВМСУ, инцидент произошел 10 июня в 8:00.

Киев заявил о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze

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