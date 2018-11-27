Задержанные в Керченском проливе украинские военнослужащие дают неправдивые показания под давлением. С таким заявлением выступил командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко в эфире украинского телеканала ICTV.

Киев заявил о показаниях под давлением задержанных на Азове украинцев

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