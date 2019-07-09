Музыка

Киев запретил участвовать в Евровидении детям, выступавшим в РоссииРИА Новости вчера в 23:13

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила юным музыкантам, выступавшим в России с начала 2014 года, представлять страну на детском Евровидении, передает NewsOne со ссылкой на пресс-службу НОТУ.
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Телеканал NewsOne со ссылкой на пресс-службу НОТУ уточняет
, что решение об изменении регламента отбора принято после ситуации с певицей Анной Корсун (Maruv), которая выступала в России.
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