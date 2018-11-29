Политика

Украина запретила иностранцам пересекать границу с Крымом
ТАСС
09:48

Государственная пограничная служба Украины подтвердила информацию о том, что в связи с введением военного положения в стране границу в Крыму могут пересекать только украинцы. Об этом в четверг сообщил первый заместитель председателя ведомства Василий Серватюк.
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Государственный телеканал Польши сравнил Россию с нацистами

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