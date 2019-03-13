Киев занял 173 место в рейтинге качества жизниREGNUM 08:05

с чего всё началось

Десятый год подряд рейтинг возглавляет столица Австрии Вена. На втором месте расположился швейцарский Цюрих, на третьем — Ванкувер, Канада. Самым опасным городом признана столица Сирии Дамаск.

Политика WP: суд приговорил Пола Манафорта к 7,5 года лишения свободы Суд в США приговорил бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в общей сложности к 7,5 года тюрьмы.

Происшествия Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства Киркорова По данным газеты "Коммерсант", дагестанское управление МВД отказало Казуеву в допросе Киркорова, Галкина и Аллы Пугачевой и очных ставках с ними.

Шоу-бизнес Состояние Юлии Началовой оценивается как тяжёлое Состояние певицы Юлии Началовой оценивается как тяжёлое, в настоящее время она находится на лечении в одной из московских клиник.

Общество Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram В ряде стран мира пользователи Facebook и Instagram столкнулись со сбоем в работе социальных сетей.

Политика В Киеве заявили, что ФСБ перекрыла поставки деталей для ВПК Украины Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ФСБ перекрыла поставки из России деталей для оборонно-промышленного комплекса Украины.

Происшествия Раскрыты детали переговоров пилотов перед крушением Boeing Генеральный директор Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам раскрыл детали последнего разговора пилотов разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 с диспетчерами.

Происшествия Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за трещины в стекле Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом Москва - Салоники, вернулся в среду в Шереметьево из-за треснувшего лобового стекла.

Спорт Лазукин заменит Ковтуна на чемпионате мира по фигурному катанию Ковтун занял второе место, Лазукин - пятое. Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

Спорт Пайффер победил в индивидуальной гонке на ЧМ, Гараничев стал седьмым Немецкий биатлонист Арнд Пайффер завоевал золото в индивидуальной гонке на 20 километров на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

Финансы Минфин разместил ОФЗ на рекордную сумму Предыдущий рекорд по размещению ОФЗ Минфин поставил две недели назад, 27 февраля: тогда министерство за день разместило бумаги на 57,6 млрд руб. Минфину впервые с 2014 г. удалось привлечь такую сумму в рамках одного дня, рассказывал тогда представитель Минфина.

Армия и оружие Авиация ВКС России нанесла удар по складу боевиков в сирийском Идлибе Российская боевая авиация уничтожила склад боевиков в сирийском городе Идлибе в среду, 13 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Политика Порошенко обогнал Тимошенко в президентском рейтинге на Украине Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский второй месяц имеет наибольший уровень поддержки среди населения, на вторую позицию вышел действующий президент Петр Порошенко, на третьей - лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социс".

Происшествия Кузнецова рассказала о возможной дальнейшей судьбе девочки-маугли Найденная в замусоренной квартире в Москве девочка пока останется в больнице, есть желающие ее удочерить, сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, добавив, что девочка стала более открытой и даже сказала одно слово.

Происшествия ФСБ подала иск к «Новой газете» ФСБ подала иск к «Новой газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации, следует из судебной картотеки.

Политика Госдеп обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму Госдеп США считает, что российские власти нарушают права человека в Крыму.

Происшествия В Петербурге задержали коррумпированных сотрудников Балтийской таможни По данным следствия, в конце 2018 — начале 2019 годов руководитель первичной профсоюзной организации Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы России с привлечением двух посредников, являющихся должностными лицами Балтийской таможни, передал взятку в сумме 147 тыс. долларов государственному таможенному инспектору Балтийской таможни.

Культура Леонид Ярмольник: КВН стал несмешным Российский актер Леонид Ярмольник заявил, что современные команды Клуба веселых и находчивых (КВН) выступают крайне несмешно, а саму передачу в последние годы стало невозможно смотреть.

Происшествия Бывший мэр Саратова добровольно сдался следователям В прошлом мэр Саратова, Алексей Прокопенко, сам пришел в Следственный комитет.

Общество В США 50 человек обвинили во взятках при поступлении в элитные вузы Порядка 50 человек столкнулись с обвинениями в участии в крупной коррупционной схеме, призванной за взятки обеспечить поступление молодых людей в самые престижные вузы США, в том числе в Станфордский, Йельский и Калифорнийский университеты.

Общество Forbes назвал самых богатых российских холостяков Журнал Forbes опубликовал список самых богатых холостяков России.

Происшествия Под завалами обрушившейся школы оказались более 100 человек в Нигерии Как отмечается, под завалами могут находиться более 100 человек. На данный момент информации о пострадавших и погибших нет.