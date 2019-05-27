Политика

Киев захотел международного статуса для Керченского проливаLenta.ru 19:59

Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива. Об этом сообщила замглавы МИД Елена Зеркаль в интервью радио «Новое Время».
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Украина собралась добиться международного статуса для Керченского пролива

Газета.Ru16:56

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Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

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Украина хочет сделать Керченский пролив международным

URA.Ru15:58

В Киеве заявили, что будут добиваться для Керченского пролива статуса международного

ТАСС15:07
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41-летний Гаттузо возглавляет "Милан" с 2017 года. В нынешнем сезоне команда финишировала на 5-м месте Серии А.
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Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
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Патриарх Кирилл дал характеристику противникам строительства храмов

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Квантовый телефон ViPNet QSS Phone, входящий в комплекс защищенной телефонии ViPNet Quantum Security System (ViPNet QSS), - совместная разработка Центра квантовых технологий МГУ и российской компании "Инфотекс", входящей в консорциум центра.
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"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
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В Екатеринбурге начали создавать рабочую группу по храму

В Екатеринбурге стартовал процесс создания рабочей группы по подготовке опроса для определения места строительства храма Святой Екатерины.
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