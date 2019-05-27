Политика
Киев захотел международного статуса для Керченского проливаLenta.ru 19:59
Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива. Об этом сообщила замглавы МИД Елена Зеркаль в интервью радио «Новое Время».
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Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2»
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе.
Обновлено в 15:00
Авто
Toyota объявила дату начала продаж новой Supra в России
Toyota сообщила о том, что прием заказов на новую модель Toyota Supra пятого поколения стартует в России уже 3 июня.
Обновлено в 20:16
Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое.
Обновлено в 03:31
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ
Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:04
Шоу-бизнес
Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе
Обновлено в 18:53
Политика
Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков
Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Финансы
Рубль поднялся к доллару и евро
По данным 10.05 мск, курс доллара в начале торгов снизился на 2 коп. до 64,45 руб. Курс евро снизился на 9 коп. и достиг показателя 72,17 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Обновлено в 03:13
Музыка
12 финалистов шоу «Ты супер!» получили по собственной квартире
Друг шоу «Ты супер!» каждому из финалистов решил подарить по квартире в городах, где они живут.
Обновлено в 13:40
Происшествия
В Ленобласти иномарка врезалась в дерево, погибли три человека
В Киришском районе Ленобласти три человека погибли, один получил тяжелые травмы при столковении иномарки с деревом.
Обновлено в 15:58
Футбол
«Милан» объявит об отставке Гаттузо
41-летний Гаттузо возглавляет "Милан" с 2017 года. В нынешнем сезоне команда финишировала на 5-м месте Серии А.
Обновлено в 17:38
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 20:24
Интернет
Предсерийный образец российского квантового телефона протестируют 28 мая в Москве
Квантовый телефон ViPNet QSS Phone, входящий в комплекс защищенной телефонии ViPNet Quantum Security System (ViPNet QSS), - совместная разработка Центра квантовых технологий МГУ и российской компании "Инфотекс", входящей в консорциум центра.
Обновлено в 17:09
Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Авто
Голландцы готовят к премьере автомобиль на солнечной энергии
Стартап Lightyear из Нидерландов уже через месяц представит прототип пятиместного автомобиля, который будет "питаться" солнечными лучами.
Обновлено в 10:15
Космос
В Южной Африке обнаружено внеземное органическое вещество
Обновлено в 14:49
Армия и оружие
Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО
Скорости объектов колебались от почти нулевых до гиперзвуковых, а продолжительность пребывания в воздухе могла достигать 12 часов.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17
Происшествия
Подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке
Сообщается, что из-за обильных осадков подпорная стена у дома №11 по улице Ладыгина не выдержала давления и рухнула.
Обновлено в 19:53
Общество
Непогода оставила без света около 5 тысяч жителей Приморья
Около 5 тысяч жителей Приморья остались без электроэнергии из-за ухудшения погоды.
Обновлено в 11:52
Гаджеты
ASUS представила материнские платы на чипсете AMD X570
Компания ASUS представила ряд материнских плат на чипсете AMD X570, рассчитанные на работу с новейшими процессами Ryzen 3000.
Обновлено в 11:15
Политика
Минфин США раскрыл список документов для санкций против Дерипаски
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США частично опубликовало список материалов и документов, которые изучались перед введением санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски.
Обновлено в 20:04
Армия и оружие
В ДНР беспилотник ВСУ атаковал дом
Обновлено в 18:30
Здоровье
Составлен список самых бесполезных советов врачей
Эксперты составили список распространенных советов врачей пациентам, которые переоценены и не несут реальной пользы для здоровья.
Обновлено в 18:13
Политика
Лавров проведет переговоры с главой МИД Белоруссии
Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет в Москве встречу с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеевым.
Обновлено вчера в 18:20
Религия
В Екатеринбурге начали создавать рабочую группу по храму
В Екатеринбурге стартовал процесс создания рабочей группы по подготовке опроса для определения места строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 14:35
Игры
Социальные сети запустили турнир для разработчиков мобильных игр
Обновлено в 10:53