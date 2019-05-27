Политика

Киев захотел международного статуса для Керченского проливаLenta.ru 19:59

Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива. Об этом сообщила замглавы МИД Елена Зеркаль в интервью радио «Новое Время».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Киев заявил о планах добиться смены статуса Керченского пролива

РБК18:40

Украина собралась добиться международного статуса для Керченского пролива

Газета.Ru16:56

В Киеве решили добиваться международного статуса Керченского пролива

Известия15:57

Украина намерена добиться международного статуса для Керченского пролива

РИА Новости16:32

Украина намерена добиваться для Керчеснкого пролива статуса международного

Эхо Москвы15:30

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

RT на русском15:25

В Киеве заявили, что будут добиваться для Керченского пролива статуса международного

ТАСС15:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:08, Ашберн
Здоровье

Скворцова назвала йододефицит проблемой всех регионов России

Йододефицит является проблемой всех без исключения регионов Российской Федерации, сообщила «Известиям» министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:02
Футбол

«Арсенал» и «Челси» вернут часть билетов на финал Лиги Европы

Финалисты Лиги Европы УЕФА вернут часть билетов, которые им были выделены на матч в Баку. «Арсенал» продал 3500 билетов, а «Челси» - 2000.
Обновлено вчера в 16:30
Общество

Заемный труд ищет место в законе

Минэкономики предлагает ввести список требований, которые будут регламентировать процедуру предоставления заемного труда юридическими лицами.
Обновлено в 18:39
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Общество

Запах отходов датских и приморских коров отравляет жизнь жителям Троицкого

В редакцию ИА Sakh.com обратилась жительница Троицкого.
Обновлено в 19:29
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено в 20:32
Происшествия

Заключенные одесской колонии устроили бунт

Утром 27 мая в Южной исправительной колонии общего режима №51 Одессы заключенные подняли бунт.
Обновлено в 06:23
Политика

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено в 21:16
Происшествия

Подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке

Сообщается, что из-за обильных осадков подпорная стена у дома №11 по улице Ладыгина не выдержала давления и рухнула.
Обновлено в 19:53
Шоу-бизнес

Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе

Обновлено в 18:53
Экономика

IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду

Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено в 21:59
Армия и оружие

В ДНР беспилотник ВСУ атаковал дом

Обновлено в 18:30
Здоровье

«Электрофорез устарел»: Доктор Смерть Супрун внедряет «доказательную реабилитацию» и новые должности

По словам Супрун, прозванной на Украине за "невероятные достижения" в области медицины "Доктор Смерть", аппаратная реабилитация "себя не оправдывает".
Обновлено в 18:34
Футбол

«Локомотив» покинул Игорь Денисов

Обновлено в 12:04
Гаджеты

Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.
Обновлено в 05:25
Общество

Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях

Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено в 21:14
Футбол

Перес назвал Роналду лучшим игроком, которого он подписал для «Реала»

Думаю, что он лучший игрок, которого я подписал для "Реала".
Обновлено в 21:19
Происшествия

В Перми строительный кран упал на жилой дом

Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Футбол

Стал известен состав сборной Англии на финальный этап Лиги наций

Тренерский штаб сборной Англии объявил список футболистов, которые примут участие в финальном этапе Лиги наций.
Обновлено в 16:01
Хоккей

Братиславский «Слован» отказался от участия в следующем сезоне КХЛ

Обновлено в 14:52
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления

Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Общество

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным

Вы долго готовились к успеху, и вот на этой неделе вы сможете обрести нужные контакты и подберете правильные слова в нужном месте в верное время.
Обновлено 25 мая в 02:01
Космос

Над Кировом пролетел «поезд» спутников компании Илона Маска

Прошлой ночью жители Кировской области могли наблюдать в небе «поезд» из 60 спутников связи системы Starlink, которые были запущены компанией Илона Маска SpaceX на низкую околоземную орбиту утром 24 мая с помощью многоразовой ракеты-носителя Falcon 9. Некоторым кировчанам удалось увидеть и даже запечатлеть необычное движение спутников.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце обновляют отношения

Агата Муцениеце и Павел Прилучный на несколько дней улетели в Грецию, оставив детей дома с родственниками.
Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова

После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Трамп и Абэ посетили один из крупнейших японских боевых кораблей

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник один из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив.
Обновлено в 21:40
Армия и оружие

Армия Сирии нашла в Хаме госпиталь «Белых касок»

Военные осмотрели освобожденные здания в городе Кальат аль-Мудик Сирийская армия обнаружила в отбитом у боевиков городе Кальат аль-Мудик госпиталь активистов "Белых касок", обвиняемых в постановках химических атак, а также выкопанный боевиками туннель длиной в 50 метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 16:52
Как работают Яндекс.Новости?
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
Главное