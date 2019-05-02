Армия и оружие

Киев взял под контроль 24 кв. км в ДонбассеИзвестия 05:06

Украинские вооруженные силы за год взяли под контроль три населенных пункта в Донбассе. Об этом в четверг, 2 мая, заявил командующий операцией объединенных сил Сергей Наев.
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Наев утверждает, что за год ВСУ взяли под контроль три населенных пункта в Донбассе

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