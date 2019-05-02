Армия и оружие
Киев взял под контроль 24 кв. км в ДонбассеИзвестия 05:06
Украинские вооруженные силы за год взяли под контроль три населенных пункта в Донбассе. Об этом в четверг, 2 мая, заявил командующий операцией объединенных сил Сергей Наев.
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Общество
Названы города России с самыми несчастными жителями
Эксперты Финансового университета при правительстве России составили рейтинг городов, в которых жители меньше всего довольны своей жизнью.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Тольятти нашли пропавшую трехлетнюю девочку
Напомним, в Тольятти 01.05.2019 г. в торговом центре "Акварель" пропала малолетняя девочка Саглам Кира Артемовна 14.08.2015 года рождения.
Обновлено в 02:53
Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность
Обновлено в 04:32
Политика
В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»
Обновлено в 05:29
Хоккей
«Каролина» обыграла «Айлендерс» и повела в серии со счётом 3-0
Форвард впервые попал в заявку на матч после драки с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда плей-офф.
Обновлено вчера в 21:52
Музыка
Billboard выбрал лучших исполнителей года
В США прошло вручение премии Billboard Music Awards-2019, где выбрали лучших исполнителей года.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
Миссия ООН назвала неэффективным расследование трагедии в Одессе
Миссия ООН на Украине назвала неэффективным расследование гибели десятков человек при уличных столкновениях и пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено в 06:03
Авто
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
«Волочкова отдыхает»: Полина Гагарина покорила сеть идеальным шпагатом
Разумеется, увидев шпагат, пользователи не смогли удержаться от сравнения Гагариной и Волочковой, которая славится в социальных сетях аналогичными фотографиями.
Обновлено вчера в 07:40
Наука
В британских креветках обнаружили кокаин
Обновлено вчера в 17:12
Музыка
Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением
В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь.
Обновлено в 03:36
Футбол
Лионель Месси: «Ливерпуль» не забил, и это самое важное
Ливерпуль не забил, и это самое важное.
Обновлено в 00:13
Общество
95-летний ветеран стал участником веломарафона в честь Дня Победы
Ветеран Великой Отечественной войны 95-летний Валентин Жуков стал веломарафона в честь Дня Победы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:49
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Курс евро впервые с апреля текущего года превысил отметку в 73 рубля.
Обновлено в 05:40
Энергетика
На Украине снизили цены на газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил цены на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 06:27
Политика
В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено 30 апреля в 13:54
Футбол
«Челси» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон
Обновлено в 03:09
Политика
В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму
В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Политика
МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе
В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Политика
Путин подписал закон об отвязке детских пособий от прописки
Как ранее писал News.ru, 28-летняя жительница Омска и два её сообщника осуждены за мошенничество при получении государственного пособия.
Обновлено вчера в 15:51
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Культура
Художник из России победил в США с рисунком тагильского завода
Художник из Екатеринбурга Роман Баянов стал одним из победителей американского конкурса графики Architecture in Perspective — 34.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Большинство японцев тепло отозвались о новом императоре
Согласно исследованию, 82,5% респондентов испытывает к новому императору тёплое чувство привязанности и только 11,3% высказались негативно.
Обновлено в 03:55
Политика
В США предложили ввести новые санкции против РФ
Бывший посол США в НАТО дипломат Виктория Нуланд предложила подготовить новые антироссийские санкции и назначить в Белом доме "киберцаря", который должен будет координировать американскую политику в сфере кибербезопасности.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Очевидцы сняли на видео разрушительный торнадо в Румынии
Гигантский торнадо пронесся по округу Кэлэраш в Румынии. Очевидцы в соцсетях публиковали изображения и видеозаписи со стихийным бедствием.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Русская школа имени Пушкина загорелась в Сухуме
В русской школе № 2 имени А.С. Пушкина в Сухуме произошел пожар. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на МЧС Абхазии 2 мая.
Обновлено в 02:11